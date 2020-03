SUPERKSIĘŻYC – Dziś będziemy świadkami największej pełni księżyca w 2020 roku!

Fot. Getty

To właśnie dziś, 9 marca, będziemy mogli obserwować na niebie księżyc w jego całej okazałości. To będzie największa pełnia Księżyca w tym roku!

Superksiężyc albo Księżyc Robaków – tak zwyczajowo nazywany jest nasz naturalny satelita w trakcie marcowej pełni. Nazwa Księżyc Robaków wzięła się stąd, że w marcu zwyczajowo budzą się po zimie dżdżownice i aktywniej zaczynają też o nie walczyć ptaki, co stanowi widomy znak nadchodzącej wiosny. Marcowy superksiężyc będzie największą pełnią księżyca w 2020 r., dlatego warto jest go wyglądać na nieboskłonie, jeśli tylko pozwolą nam na to warunki pogodowe panujące w naszym regionie.

Superksiężyc to potoczna i astrologiczna nazwa Księżyca w pełni, który znajduje się w najmniejszej odległości od Ziemi. Nasz satelita jest wtedy o 30 proc. jaśniejszy i zdaje się być nawet o 14 proc. większy niż zazwyczaj. Niektórzy twierdzą nawet (choć twierdzenia te nie mają potwierdzenia w nauce), że Księżyc w takim położeniu przyczynia się do występowania na Ziemi niszczycielskich zjawisk, takich jak trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów.

W UK Księżyca Robaków można zacząć wypatrywać od godz. 17:35.