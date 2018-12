"Super-sobota" się zbliża - na świąteczne zakupy w ostatniej chwili konsumenci w UK wydadzą 1,65 mld GBP!

Mieszkający na Wyspach w zbliżający się weekend poprzedzający "christmas season" mogą wydać nawet 1,65 miliarda funtów w ramach świątecznych zakupów w ostatniej chwili.

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" według wyliczeń Center for Retail Research brytyjscy konsumenci w liczbie około 10,1 miliona w zbliżający się weekendy zostawią w sklepach znajdujących się przy głównych ulicach największych brytyjskich miast około 1,38 miliarda funtów. Pieniądze te zostaną wydane nie tylko na prezenty, ale również na obfite zaopatrzenie lodówki na potrzeby "christmas season" w jedzenie i napoje.

Z kolei 4,8 miliona osób wyda kolejne 268 milionów funtów na zakupy on-line licząc, że ich prezenty zostaną dostarczone na czas, jeszcze przed pierwszą wigilijną gwiazdką. Na przedświąteczny szał zakupowy liczą przede wszystkim sklepy stacjonarne, które do tej pory liczyły straty związane z fatalną pogodą panującą na Wyspie. Deirdre ze swoimi wichurami, mroźnym deszczem przechodzącym momentami w śnieg skutecznie zniechęciła klientów do wychodzenia z domu i chodzenia po sklepach, nie mówiąc już o wydawaniu pieniędzy.

Specjaliści wieszczą, że sprzedaż internetowa osiągnie najwyższy poziom w już dziś, w przeddzień "Frenzied Friday" - 7,2 miliona kupujących ma wydać aż 321 milionów funtów na prezenty "last minute" z nadzieję, że kurierzy i poczta dadzą radę. Z kolei ruch w centrach handlowych, sklepach i ekskluzywnych butikach ma wzrosnąć aż o 20 procent z okazji "Super Saturday" w porównaniu do dziennej średniej. Z kolei w kolejne dni - przedświąteczną niedzielę i Wigilię - będzie on większy jedynie o pięć procent.

- Jako ostatni dzień roboczy przed Bożym Narodzeniem "Frenzied Friday" wyznacza początek sezonu zakupów "na ostatnią chwilę" - komentował Steve Richardson, dyrektor brytyjskiego oddziału ShopperTrak. - Zakupowa gorączka będzie rosnąć przez cały weekend.

