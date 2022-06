Super-robaki zrewolucjonizują recykling plastiku? Mają niezwykłą zdolność do trawienia odpadów z tworzyw sztucznych

Fot. Getty

Cały świat głowi się nad tym, jak ograniczyć zużycie plastiku, który w zatrważającym stopniu zaśmieca naszą planetę. Na szczęście nad problemem intensywnie pracują naukowcy, którzy dochodzą w tym względzie do coraz to nowych odkryć. Media obiegła niedawno wiadomość, że w recyklingu plastiku pomóc mogą tzw. superrobaki, które mają spory apetyt na odpady z tworzyw sztucznych.

Larwy pospolitego owada, mącznika młynarka, znanego też jako „superrobaki”, są już od lat wykorzystywane przez ludzi do karmienia domowych gadów. Jednak już wkrótce larwy te mogą stać się zbawcami naszej planety w zakresie utylizacji plastiku, ponieważ naukowcy odkryli ich niezwykłą zdolność do trawienia odpadów z tworzyw sztucznych. Naukowcy z University of Queensland w Australii zauważyli, że larwy te są w stanie nie tylko przegryźć się przez polistyren, ale wręcz rozwijać się na diecie opartej wyłącznie na polistyrenie. - Odkryliśmy, że superrobaki karmione wyłącznie polistyrenem, nie tylko przeżyły, ale wręcz odnotowały marginalny przyrost masy ciała. To sugeruje, że robaki mogą czerpać energię z polistyrenu, najprawdopodobniej za pomocą drobnoustrojów jelitowych – zaznaczył Dr Chris Rinke z uniwersyteckiej Szkoły Chemii i Biologii Molekularnej.

Superrobaki już wkrótce staną się mini zakładami recyklingowymi?

Udział polistyrenu w niebezpiecznych odpadach z tworzyw sztucznych jest ogromny, zwłaszcza, że może on rozkładać się na mikrodrobiny plastiku. W związku z tym rozkład organiczny prowadzony przez superrobaki może być cennym narzędziem w zmniejszaniu poziomu zanieczyszczenia na Ziemi, jeśli proces taki można by zainicjować na skalę przemysłową. - Superrobaki są jak mini-zakłady recyklingowe, które rozdrabniają polistyren, a następnie karmią nim bakterie w jelitach – tłumaczy dr Rinke. A Jiarui Sun dodaje: - Teraz możemy zastanowić się, w jaki sposób możemy zwiększyć skalę tego procesu do poziomu wymaganego przez cały zakład recyklingowy.

