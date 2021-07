Sunderland: Nissan zainwestuje w UK miliard funtów - 6200 osób ma zostać zatrudnionych w fabryce baterii elektrycznych

Motoryzacyjny gigant z Japonii w Wielkiej Brytanii uruchomi gigafabrykę, w której produkować będzie baterie do samochodów elektrycznych. Zatrudnienie znajdzie w niej 6200 osób.

W 1986 roku japoński producent samochodów Nissan otworzył w mieście Sunderland fabrykę Nissan Motor Manufacturing UK. Placówka ta stała się największą fabryką samochodów na Wyspach. W chwili obecnej zatrudnia około 6000 pracowników, a nawet do 24 000 innych znalazło pracę powiązaną z fabryka (w ramach łańcucha dostaw). Niestety, po Brexicie jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Z jej taśm nadal zjeżdżają elektryczne Leafy, ale władze Nissana podjęły decyzję o produkcji modelu Ariya w Japonii. Co dalej? Zapowiedziano, że potentat branży motoryzacyjnej planuje, aby w Sunderlandzie powstała gigafabryka baterii do samochodów elektrycznych.

W mieście Sunderland ma zostać uruchomiona gigafabryka Nissana

Projekt ten ma być realizowany wespół z Envision AESC, producentem ogniw elektrycznych. Fabryka ma zostać częściowo sfinansowana z pieniędzy pochodzących z budżetu państwowego, a jej uruchomienie zaplanowano na rok 2024. Mówi się, że rocznie ma wytwarzać 6 GWh baterii. To liczba, która wystarczy do zaopatrzenia około 100 tysięcy samochodów elektrycznych, jak podaje specjalistyczny portal "Elektrowoz.pl".

Inwestycja Nissana ma być warta około miliard funtów. Dzięki niej powstać ma 6200 nowych miejsc pracy. Ale to nie wszystko! Mówi się, że w Sunderlandzie będzie tworzone nie tylko baterie!

Będą tu produkowane baterie do samochodów elektrycznych

"Pojawiają się też plotki, że komunikat o inwestycji w nową fabrykę baterii zostanie uzupełniony o zapowiedź zupełnie nowego modelu samochodu elektrycznego. To ostatnie miałoby sporo sensu, pozycja Nissana Leafa słabnie, a Nissan Ariya ma zadebiutować dopiero w 2022 roku. Nowy model mógłby pomóc japońskiemu producentowi w walce o rynek, na którym inne marki rozpoczęły już ofensywę" - czytamy na łamach serwisu "Eletrowoz".

Z kolei brytyjski "Daily Mirror" dodaje, że inwestycja w nowy model elektrycznego cross-overa, który może być eksportowany do krajów należących do Unii Europejskiej, ma być warta do 423 milionów funtów. Prace przy jego produkcji ma znaleźć kolejne 900 osób bezpośrednio oraz 4500 w ramach łańcucha dostaw. Czy do tego rzeczywiście dojdzie? Tego nie wiadomo!