Summer school w UK: Jak dzieci mogą latem nadrobić zaległości w nauce?

Fot. Getty

Niezależnie od indywidualnych potrzeb, tego lata dzieci w UK będą mogły skorzystać z ogromnego wsparcia i nadrobić zaległości w nauce. Department for Education uruchomił właśnie specjalną stronę, na której rodzice znajdą różnorodne formy pomocy dla dzieci po epidemii Covid-19.

Młodzi ludzie zostali w trakcie epidemii Covid-19 doświadczeni szczególnie – bo choć niewielu z nich ciężko zachorowało po zakażeniu się koronawirusem, to izolacja społeczna i wiele miesięcy zdalnej nauki negatywnie odbiły się nie tylko na ich kompetencjach społecznych, ale też na poziomie i jakości przyswajanej przez nich wiedzy. I właśnie z tego względu Department for Education uruchomił właśnie specjalną stronę internetową zawierającą informacje na temat różnych form pomocy dzieciom w celu nadrobienia przez nich zaległości w nauce i polepszenia samopoczucia. Na stronie, poza informacjami dotyczącymi summer schools, znalazły się także bezpłatne kursy i zasoby, z których dzieci mogą skorzystać w dowolnym momencie w celu zwiększenia konkretnych umiejętności.

Nauka i zabawa – lato 2021

Rodzice mogą w UK skorzystać z różnorodnych form pomocy, aby przygotować swoje dzieci do powrotu do szkoły. Wiele szkół średnich uruchomi tego lata bezpłatne szkoły letnie (do 2 tygodni), w ramach których dzieci będą mogły połączyć naukę z zabawą. Program szkół letnich obejmuje nie tylko pracę nad językiem angielskim czy matematyką, ale też grupowe zajęcia sportowe, czy zajęcia z teatru i muzyki. Uczestnictwo w summer schools będzie zależało od potrzeb konkretnych dzieci, z tym że dzieci najbardziej dotknięte przez pandemię będą tu miały priorytet.

Poza wysłaniem dzieci do szkół letnich, rodzice mogą też popracować z dziećmi indywidualnie, korzystając z bogatych materiałów online przygotowanych dla nich przez różnorodne stowarzyszenia i organizacje. Zasoby takie udostępniają m.in. Oak Academy Summer Learning Support, Hungry Little Minds i STEM Learning. Poza tym warto jest także odwiedzić rządową stronę educationcatchup.campaign.gov.uk.