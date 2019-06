Studiowanie w Wielkiej Brytanii bez tajemnic - wywiad z EDU4U

Zdałeś maturę i planujesz studiować w Wielkiej Brytanii, ale nie wiesz od czego zacząć? A może aktualnie mieszkasz w UK i rozważasz edukację wyższą? Skorzystaj z pomocy EDU4U! To zespół doradców, konsultantów, ambasadorów edukacyjnych i studentów działający w Polsce i UK, który oferuje bezpłatną pomoc we wszystkich etapach aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii.

Specjalnie dla "Polish Express" Krystian Wojtas z EDU4U zdradza z czym studenci z Polski oraz Polacy mieszkający już na Wyspach chcący studiować w UK muszą się zmierzyć i na jaką pomoc mogą liczyć.

Na czym polega pomoc oferowana przez EDU4U Polakom, którzy zamierzając podjąć studia w UK?

Krystian Wojtas: Przede wszystkim, Edu4u jest założone przez studentów dla studentów, stąd nasz #hasztag na Instagramie #BYSTUDENTSFORSTUDENTS. W naszej drużynie znajdują się zarówno obecni studenci jak również absolwenci uczelni brytyjskich. Nasza pomoc jest kompleksowa oraz całkowicie bezpłatna, przeprowadzamy przyszłego studenta przez cały proces aplikacji na studia wyższe od A do Z.

Oto podstawowe etapy rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii:

Przeprowadzamy aplikantów przez cały proces rekrutacyjny od początku do samego końca, a nawet pomagamy po przyjeździe do Anglii przy znalezieniu mieszkania czy pracy (chodzi tutaj głównie o studentów z Polski).Pomagamy i doradzamy przy pisaniu Personal Statement, a nawet oferujemy stypendia oraz współprace dla naszych aplikantów oraz obecnych studentów w Anglii.

Czy studia w UK są darmowe? Jak wygląda sprawa czesnego oraz pożyczek studenckich?

Krystian Wojtas: Studia w UK są płatne dlatego rozwiązaniem jest pożyczka studencka na czesne. Polskim studentom, tak samo jak i brytyjskim przysługuje pożyczka studencka, która w całości pokrywa koszty czesnego. Student Finance pomaga studentom z Europy w kosztach utrzymania się, są to kwoty aż do £11 672 rocznie w Londynie oraz £8 944 rocznie poza Londynem na koszty utrzymania. Jest to tak zwana pożyczka na życie, czyli Maintenance Loan. Otrzymane od Student Finance pożyczki student spłaca dopiero po ukończeniu studiów, ale tylko wtedy jeśli jego zarobki roczne przekroczą kwotę £25 000. Wówczas spłaca tylko 9% od kwoty, która przekroczy £25 000 rocznie. Jeśli zarabiamy mniej niż £25 000 rocznie, kredytu się nie spłaca. Wiecej informacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej Edu4u w sekcji Finanse.

Z jakimi problemami przychodzą do EDU4U młodzi ludzie pragnący studiować na brytyjskiej uczelni?

Krystian Wojtas: Najczęstsze problemy wśród aplikantów to wybór uniwersytetu, kierunku oraz składanie aplikacji bezpośredniej, bądź przez UCAS. Wielu studentów pyta o tzw. Entry requirements czyli o progi, wymogi przyjęcia na uczelnie brytyjskie. Częstym problemem przyszłego studenta jest też w jakim mieście studiować,aby utrzymanie nie było zbyt drogie a miasto było przyjazne studentowi (np.tak jak Leicester lub Coventry), jak wszyscy wiemy Londyn jest bardzo drogim miastem dlatego koszty utrzymania są dużo wyższe, nie każdy jest w stanie się tam utrzymać, szczególnie po przyjeździe na wyspy.

Dodatkowo, aplikacja przez UCAS jest dosyć skomplikowana, dlatego przygotowaliśmy specjalny artykuł o tym, jak krok po kroku aplikować przez UCAS na rok 2019/2020 z Edu4u! Aplikacja bezpośrednia na wybrany uniwersytety również bywa skomplikowana, dlatego aplikując z Edu4u zostaniesz przeprowadzony przez cały proces aplikacji online i to zupełnie za darmo.

Wielu aplikantow oraz obecnych studentów wciąż ma problemy z Student Finance, czyli prawidłowym wypełnieniem aplikacji o czesne (Tuition Fee Loan) oraz na życie (Maintenance Loan).

Jakie doświadczenia ze studiowaniem w UK mają Polacy, którzy skorzystali z pomocy EDU4U? Jak odnajdują się w realiach brytyjskich uniwersytetów?

Krystian Wojtas: Organizacja Edu4u pomaga nie tylko Polakom, ale również innym studentom z Europy, a nawet spoza Europy. Oczywiście najwięcej naszych studentów to maturzyści z Polski oraz Polacy już mieszkający w Anglii. Wszyscy nasi aplikanci oraz obecni studenci są zadowoleni z uzyskanej pomocy w trakcie jak i nawet po aplikacji. Możemy zagwarantować, że z naszą pomocą każdy dostanie sie na studia, wystarczy tylko spełniać progi rekrutacyjne wymagane przez uczelnie, które wbrew pozorom nie są wygórowane.

Polscy studneci świetnie radzą sobie na brytyjskich uniwersytetach, niektóre akceptują nawet Polską mature jako spełnienie progu językowego, więc nie trzeba podchodzić do trudnego oraz kosztownego testu językowego IELTS. Opinie oraz doświadczenia naszych studentów i ambasadorów znajdziecie u nas na stronie w sekcji Opinie studentów. Opinie przedstawione są w formie artykułów, dodatkowo znajdziecie tam mnóstwo informacji o różnych uniwersytetach oraz kierunkach, dodatkowo opisane są poszczególne przedmioty oraz formy egzaminacyjne.

Dodatkowo, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie można znaleźć wiele ciekawych filmików nagranych przez obecnych studentów z Polski i nie tylko! Tutaj, znajduje się jeden z nich.

Jakie są progi rekrutacyjne na studia licencjacie, magisterskie oraz na rok zerowy w Anglii?

Krystian Wojtas: Aby dostać się na studia licencjackie, wystarczy mieć maturę z przedmiotów podstawowych na minimum 50% każdy oraz jedno rozszerzenie na minimum 50%, takie progi rekrutacji są w przypadku nowoczesnego oraz innowacyjnego De Montfort University w Leicester. Rekrutacja na studia magisterskie w UK zaczyna się od wyniku 3.0 na dyplomie.

Najciekawszą opcją jest rok zerowy (foundation year) - w tym przypadku aby dostać sie na studia wystarczy mieć dosłownie zdaną maturę w tym j.angielski podstawowy na 50%. Dodatkowo, na rok zerowy można się rownież dostać bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. W tym przypadku trzeba bedzie podjeść do testu IELTS lub wewnętrznego testu językowego zapewnionego przez uniwersytet. Więcej informacji na teamt roku zerowego znajdziecie powyżej klikając w rok zerowy (foundation year). W razie dodatkowych pytań skontaktujcie się z nami na Facebooku.

W wielu przypadkach, aby spełnić progi językowe, wystarczy zdać maturę podstawową z języka angielskiego na 75% lub rozszerzoną na 60%. Jeśli chodzi o rok zerowy, wystarczy matura podstawowa z angielskiego na 50% lub podejść do wewnętrznego testu językowego.

Dlaczego warto zdecydować się na studia na brytyjskim uniwersytecie?

Wielka Brytania jest drugim krajem na świecie, który jest najchętniej wybierany przez studentów decydujących się na studia za granicą. Aktualnie w Zjednoczonym Królestwie studiuje około miliona cudzoziemców, którzy pochodzą z przeróżnych zakątków świata, nie tylko z krajów Unii Europejskiej.

Dlaczego warto?

Najlepsze uczelnie świata są w Wielkiej Brytanii

Uczelnie brytyjskie przyciągają studentów z całego świata

Wysoki i nowoczesny sposób nauczania

Fascynujące badania naukowe

Rozbudowany program praktyk zawodowych

35 000 kierunków na poziomie undergraduate

Przyjazna atmosfera i możliwość poznania ludzi z całego świata

Co więcej, Uczelnie brytyjskie mają środki finansowe na to, by zaoferować swoim studentom:

nowoczesne i niezwykle rozbudowane zaplecze techniczne,

dostęp do świetnie wyposażonych laboratoriów,

imponujące zbiory w bibliotekach,

zajęcia w małych grupach, gdzie występuje prawdziwa interakcja na linii student – wykładowca

Jakie kierunki są najpopularniejsze oraz najczęściej wybierane przez Polaków? Które są najciekawsze, które dają największe możliwości na rynku pracy?

Samych kierunków na poziomie undergraduate (licencjat) jest około 35 000. Jedne z najbardziej popularnych kierunków wśród naszych aplikantów oraz obecnych studentów to:

Business and Management

Accounting and Finance

Art and Design

Graphics Design and (illustration)

Fashion Design

Psychology and Criminology

Computer Science

Media Production

Każdy znajdzie coś dla siebie, uniwersytety pozwalają również łączyć specjalizacje, np. Accounting and Business Management lub History with French, Mandarin or Spanish.

Można stwierdzić, że wszystkie kierunki na uniwersytetach brytyjskich są ciekawe, ze względu na brytyjski system edukacyjny, który stawia nacisk na praktykę zawodową, a nie tylko na teoretyczne nauczanie.

Wykształcenie brytyjskie jest bardzo wysoko cenione oraz uznawane za prestiżowe na całym świecie. Kończąc uniwersytet w Wielkiej Brytanii, mamy opanowane dwa języki na bardzo wysokim poziomie (Polski i Angielski). Po ukończeniu studiów jest naprawdę szeroki wachlarz możliwości, absolwent może podjąć pracę na rynku międzynarodowym, ponieważ pracodawcy przychylnie patrzą na wykształcenie brytyjskie!

Czy dzięki statusowi studenta można liczyć na jakieś dodatkowe benefity i korzyści?

Status studenta w UK niesie ze sobą wiele benefitów, poniżej znajduje się kilka z nich:

zwolnienie z council tax’u;

zniżki na jedzenie i ubrania;

tańsze bilety na imprezy i koncerty;

pożyczka na koszty utrzymania - £11 672;

zniżki w transporcie publicznym;

tańsze subskrypcje np. Spotify;

tankowe konta studenckie .

Oczywiście to tylko część korzyści jakie niosą ze sobą studia w Anglii.

Czy aplikacja na studia w UK w roku akademickim 2019/2020 jest jeszcze możliwa?

Tak, jeszcze nie jest za późno aby rozpocząć studia na Wyspach w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020. Wiele uczelni ma wciąż otwarte drzwi dla studentów z całego świata. Aplikując z Edu4u nawet we wrześniu jeszcze zdążysz przejść przez cały proces aplikacji.

Dodatkowo, rząd brytyjski potwierdził już pożyczki studenckie dla Europejczyków aplikujących na rok akademicki 2020/2021. Wszystkie procedury zostają na obecnych zasadach, jeśli rozpoczniesz studia nawet w październiku 2020, kto wie, czy to nie ostatnia szansa na otrzymanie pożyczki studenckiej na studia w Anglii!

Zapraszamy na nasza stronę internetowa, Instagrama, Youtube oraz grupę na Facebooku.

W razie pytań prosimy o kontakt na Facebooku, e-mailowo bądź telefonicznie.

Strona: https://edu-4u.uk

Facebook: https://www.facebook.com/Edu4uStudiaAnglia/

Mail: [email protected] | [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/edu4u_polska/

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/aplikanci.edu4u/