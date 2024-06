Holandia Studia w Holandii często wybierane przez Polaków

Studia w Holandii cieszą się dużą popularnością wśród obcokrajowców. Według danych NUFFIC z 2020 roku aż 2000 studentów z Polski wybiera naukę w tym kraju. A zainteresowanie wciąż rośnie…

Duża popularność studiów w Holandii wynika z faktu, że uczelnie w kraju tulipanów mają bardzo dobrą renomę. Ponadto Holandia posiada jedną z największych ofert kierunków uniwersyteckich, które można studiować w języku angielskim. Stanowi to znaczne ułatwienie dla studentów zagranicznych.

Studia w Holandii

Po ukończeniu HAVO lub VWO studenci mogą kontynuować naukę w Holandii na uczelni badawczej (Research Universities) skupiającej się na przygotowaniu teoretycznym i badawczo-naukowym, albo na uczelni nauk stosowanych (Universities of Applied Sciences). Ta ostatnia skupia się na praktycznym przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

W przypadku Holandii studia licencjackie trwają 3 lub 4 lata. Czwarty rok związany jest z rocznym stażem zawodowym na Universities of Applied Sciences.

Po studiach licencjackich uzyskuje się tytuł Bachelor, a w przypadku magisterskich Master. Na studia magisterskie można się dostać tylko wtedy, gdy ma się już tytuł licencjata.

Studia magisterskie

Studia magisterskie w Holandii trwają zwykle rok (chociaż bywają też 2-letnie). Można je rozpocząć zarówno na Research Universities jak i na Universities of Applied Sciences. Co ważne – związane są one już ściśle z wybraną przez studentów specjalizacją.

Czesne i koszty edukacji

Szkolnictwo wyższe w Holandii nie jest wprawdzie bezpłatne, ale jest dotowane przez holenderski rząd. Dlatego też jest dość przystępne dla studentów i nie obciąża ich w znacznym stopniu finansowo. Studenci są również zobowiązani do wnoszenia ustawowego czesnego (collegegeld), jest to roczna kwota około 2000 euro, którą ustala rząd.

Warto także wspomnieć, że także dla studentów zagranicznych dostępnych jest w Holandii wiele różnych stypendiów, w tym Holland Scholarship i program Erasmus.

Konta bankowe dla studentów

Aby ułatwić studentom życie w Holandii, zaleca się otwarcie w tym kraju konta bankowego. Kilka banków, w tym ABN AMRO, oferuje studenckie konta bankowe przeznaczone specjalnie dla studentów zagranicznych.

Kalendarz akademicki

Rok akademicki na holenderskich uniwersytetach rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca czerwca następnego roku. Jest on podzielony na dwa semestry. Semestr drugi rozpoczyna się na początku lutego. Przewidziana jest także dwutygodniowa przerwa świąteczna i noworoczna.

Holenderski system punktowy ECTS

Podobnie jak w większości europejskich systemów edukacyjnych, nakład pracy studentów związany z nauką w Holandii jest mierzony w punktach ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów). System punktowy ECTS służy do porównywania/oceny różnych uniwersytetów, programów, kursów, modułów, rozpraw doktorskich, a nawet kwalifikacji studentów.

Oceny uniwersyteckie

Holenderski system ocen rozciąga się od 1 (oznacza bardzo słabą ocenę) do 10 (wybitną). 5,5 to minimum zadowalające. Chociaż skala ocen rozciąga się od 1 do 10, oceny od 1 do 3 oraz 9 i 10 nie są często przyznawane.

Należy pamiętać, że pożądane oceny zależą również od rodzaju studiów. Na przykład średnia 7,5 może być więcej niż wystarczająca w przypadku tytułu magistra, ale już nie w przypadku doktoratu.

Studia doktoranckie

W przypadku studiów doktoranckich mamy do czynienia z czteroletnimi programami doktoranckimi. Obejmują one określoną dziedzinę wiedzy teoretycznej, koncentrują się wokół badań i pisania pracy magisterskiej.