Studia online. Pracuj w Wielkiej Brytanii. Studiuj w Polsce!

Zyskujesz czas

W ramach semestru e-studenci otrzymują dostęp do atrakcyjnych interaktywnych kursów. Mogą je realizować z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Mają możliwość obejrzenia danego kursu dowolną ilość razy, co stanowi ogromne ułatwienie np. przy wyjątkowo trudnych zagadnieniach. Wyobraź sobie, że poświęcasz na naukę tyle czasu ile chcesz, i że to Ty dopasowujesz studia do życia zawodowego i towarzyskiego, a nie na odwrót. Brzmi dobrze, prawda?



Oszczędzasz pieniądze

Nauka w sieci nie kosztuje więcej niż studia niestacjonarne w wersji tradycyjnej. Dodatkowo oszczędności ponoszone przy okazji są duże. Każdy standardowy zjazd to koszt przejazdu, noclegu czy jedzenia. Na studiach online nie ma konieczności regularnych podróży, tak samo, jak związanych z nimi wydatków. W jednym semestrze odbywają się tylko dwa weekendowe zjazdy plus jeden zjazd w ramach sesji egzaminacyjnej.



Zdobywasz prawdziwe wykształcenie

Wiele osób obawia się ważności studiów online. Prawda jest taka, że to studia, jak każde inne - pomyślnie ukończone gwarantują otrzymanie pełnowartościowego dyplomu i tytułu licencjata lub magistra. To normalny dyplom wyższej uczelni, który niczym nie różni się od tych zdobytych na studiach dziennych lub niestacjonarnych.

Na studiach online wszystkie zajęcia są oczywiście prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli posiadającą wykształcenie w zakresie nauczania przez Internet. Większość z nich uczy głównie w sieci, dlatego nie ma problemu porozumienia się z nimi platformie edukacyjnej, poprzez komunikatory lub Skype’a.

Czy studia w Wyższej Szkole Lingwistycznej są przeznaczone tylko dla Polaków mieszkających w UK?

Uczelnia jest dla wszystkich, którzy chcą studiować a jednocześnie pracować, podróżować, poświęcić się opiece nad dziećmi.



Rekrutacja? To proste! Chcesz zostać e-studentem, ale nie wiesz jak? Wypełnij formularz rekrutacyjny online. Prześlij pocztą wymagane dokumenty (ich spis znajdziesz na naszej stronie internetowej). Podpisz umowę, którą wyślemy do Ciebie pocztą. Jesteś naszym studentem!

Jakie oferujemy kierunki i specjalizacje?

Na studiach online nasi studenci mają do wyboru filologię angielską lub germańską, w ramach której są trzy specjalizacje: Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym, Tłumaczenia i Język angielski w biznesie.

Specjalizacja Lingwistyka Stosowana z Modułem Pedagogicznym : wszechstronna specjalizacja, która łączy praktyczną znajomość wybranego języka obcego z językoznawstwem i wiedzą z zakresu glottodydaktyki. W ramach tej specjalizacji przygotujemy Cię do pracy w międzynarodowym środowisku, damy Ci wiedzę o kulturze wybranego obszaru językowego i powiążemy to z językoznawstwem stosowanym. Ponadto przygotujemy Cię do prowadzenia swojej szkoły językowej łącząc elementy zarządzania, psychologii, pedagogiki i akwizycji języka obcego. Perspektywy zatrudnienia: - lektor języka obcego - trener umiejętności językowych w firmach - właściciel szkoły językowej - praca w mediach i wydawnictwach - praca w instytucjach europejskich. Nasi studenci znajdują także zatrudnienie w brytyjskiej oświacie.

Tłumaczenia: Będziemy ćwiczyć Twoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. Pochylimy się nad słownikami i zastanowimy nad ich jak najskuteczniejszym wykorzystaniem, dodamy do nich teksty równoległe, korpusy i inne narzędzia, których pewnie jeszcze nie znasz. Przygotujemy Cię do pracy nad tłumaczeniami pisemnymi wszystkich typów - od tych najbardziej artystycznych po te najbardziej specjalistyczne. Perspektywy zatrudnienia w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach? Przede wszystkim będą to: biura i agencje tłumaczeniowe (na zasadach stałej współpracy lub w charakterze „wolnego strzelca”), firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe, media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe), redakcje czasopism i gazet, wydawnictwa, instytucje kulturalne, instytucje badawcze, agencje rządowe i pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, każde inne miejsce, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne języki i różni ludzie… A może zdecydujesz się otworzyć własną działalność gospodarczą i mieć własne biuro?

Język angielski w biznesie: Jesteśmy przekonani, że studia muszą przede wszystkim uwzględniać Twoje aspiracje i Twoje potrzeby, ale pamiętamy również o wciąż zmieniających się wymaganiach współczesnego rynku pracy. W związku z tym, nasza oferta w zakresie specjalizacji Język angielski w biznesie jest maksymalnie zbliżona do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego biznesu, a wiedza i umiejętności, w które Cię wyposażymy pozwolą Ci elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Staniesz się osobą kreatywną, mobilną, gotową do podejmowania różnych wyzwań, zorientowaną na sukces i skuteczną realizację wyznaczonych przez siebie celów. Naszą siłą w realizacji tych zamierzeń jest kameralna atmosfera kształcenia sprzyjająca realizacji projektów oraz indywidualny kontakt z wykładowcami, z których część to praktycy rekrutujący się ze świata biznesu. Perspektywy zatrudnienia: małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy międzynarodowe – korporacje, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, media, firmy reklamowe i public relations, agencje konsultingowe, instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji, firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej), agencje rządowe i pozarządowe, linie lotnicze, banki, hotele, instytucje kulturalne - muzea, galerie, agencje turystyczne - biura podróży.





Podsumowując…

Studia online stanowią idealne rozwiązanie dla osób zapracowanych oraz mieszkających za granicą. Formuła nie wymaga częstych zjazdów w siedzibie Uczelni, dlatego jest to również komfortowe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych. Studia online są dla Ciebie jeśli chcesz studiować a jednocześnie pracować, podróżować, poświęcić się opiece nad dziećmi.

