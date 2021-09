Student z Polski zwycięzcą nagrody ufundowanej przez Fundację Jamesa Dysona

Fot: materiały prasowe www.dyson.co.uk/

Polak wraz z Brytyjczykiem zwyciężyli w polskiej edycji konkursu dla młodych inżynierów organizowanego przez Fundację Jamesa Dysona. Ich projekt farmy drukarek 3D, która pozwoli na produkowanie przyłbic ochronnych dla pracowników służby zdrowia, okazał się najlepszy.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Politechniki Warszawskiej projekt autorstwa Mike’a Ryana, studenta inżynierii biomedycznej na Politechnice Warszawskiej i Aleksandra Trakuli z Uniwersytetu Edynburskiego nie miał sobie równych w rzeczonym konkursie. Na czym polegał ich projekt? Otóż Mike i Aleksander zwrócili uwagę na problem zużytych maseczek ochronnych. Postanowili stworzyć urządzenie dezynfekujące i poddającego recyklingowi zużyte 3-warstwowe maski ochronne, zamieniającego je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku.

To była właśnie idea stojąca za projektem Xtrude Zero. Jak to wszystko miało działać? "Maseczki są wkładane do maszyny i umieszczane bezpośrednio na taśmie przenośnika. Następnie specjalne bębny wyposażone w ostrza odcinają uprzednio zgrzane boki maski. Obracające się bębny zdejmują kolejne warstwy masek – każda z nich to inny rodzaj plastiku. Oddzielone warstwy są następnie rozdrabniane, zbierane w cylindrycznym pojemniku i podawane do elementu grzejnego. Powstaje ciągłe pasmo włókna, które jest później cięte, aż do stworzenia peletu. Granulat jest następnie dezynfekowany wiązką światła UV, a następnie przechodzi kwarantannę" - czytamy na stronach UW.

Schemat działania urządzenia został przedstawiony na tym filmiku:

Głównym atutem Xtrude Zero jest jego modułowość. Maszyna może funkcjonować w swojej podstawowej wersji, ale można ją również rozbudowywać, przez co jego wydajność zwiększa się w znaczący sposób.

Dzięki wygranej w polskiej edycji konkursu zorganizowanego przez Fundację Jamesa Dysona Aleksander Trakul i MIke Ryan nie tylko otrzymają nagrodę pieniężną, ale staną również do walki w wielkim, międzynarodowym finale.

Konkurs prowadzony przez Fundację Jamesa Dysona jest organizowany od 2005 roku, a w Polsce – po raz pierwszy. Przedsięwzięcie wspiera studentów studiów inżynierskich i związanych z projektowaniem, młodych konstruktorów, którzy myślą nieszablonowo i tworzą innowacje.