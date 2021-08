Studenci w UK będą się musieli zaszczepić, żeby uczęszczać na wykłady? Downing Street nie wyklucza takiego rozwiązania

Fot. Getty

Czy studenci w Wielkiej Brytanii zostaną zmuszeni do zaszczepienia się, żeby móc uczestniczyć w zajęciach i zamieszkać w akademiku? Downing Street niczego jeszcze nie przesądza, ale takie rozwiązanie jest możliwe.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Boris Johnson jest przychylny wprowadzeniu obowiązku szczepień wśród studentów. Chodzi o to, by zwiększyć zainteresowanie szczepieniami przeciwko Covid-19 w gronie ludzi młodych, u których nastawienie do szczepionek jest bardzo różne. W poniedziałek minister ds. edukacji Vicky Ford nie wykluczyła, że na uniwersytetach może zostać wprowadzony obowiązek szczepień, a także że od posiadania stosownego zaświadczenia może zależeć uczestnictwo w zajęciach na uczelni i możliwość zamieszkania w akademiku. - Rzecz jasna nie mogę komentować rzeczy, które nie zostały ogłoszone. Ale trzeba przyjrzeć się każdemu praktycznemu rozwiązaniu, aby upewnić się, że możemy bezpiecznie przywrócić uczniów na uczelnię i że możemy nadal priorytetowo traktować edukację – zaznaczyła minister na antenie BBC Radio 4.

Edukacja zdalna w UK raczej już nie powróci

Rząd Borisa Johnsona chce zrobić wszystko, by nie doprowadzić już w przyszłym roku do powrotu do nauki zdalnej. - Nie chcemy wracać do sytuacji, w której spora część edukacji zostałaby odebrana wielu młodym ludziom i dzieciom, a kluczowym elementem planu jest podwójne zaszczepienie populacji. Myślę więc, że musimy nadal zachęcać naszych młodych ludzi, aby zrobili krok naprzód, zaszczepili się i w ten sposób korzystali z tej wolności i pewności posiadania pełnego życia uniwersyteckiego – dodała Vicky Ford. A rzecznik premiera zaznaczył, że rząd wciąż przygląda się zakresowi, jaki powinien mieć program szczepień.