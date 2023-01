Strzelanina w londyńskim Euston — siedmiolatka walczy o życie. Została postrzelona podczas pogrzebu

Co wiemy o wczorajszym wydarzeniach?

Siedmioletnia dziewczynka została postrzelona w wyniku strzelaniny, która miała miejsce przed kościołem św. Alojzego w Euston, w samym centrum Londynu. Oficjalnie potwierdzono, że doznała obrażeń zagrażających życiu. Strzały padły z poruszającego się pojazdu.

W dniu wczorajszym, w sobotę 14 stycznia 2023 roku, w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny podczas ceremonii pogrzebowej. Na razie zbyt wiele nie wiemy co do przebiegu tych jakże dramatycznych wydarzeń, ale według wstępnych ustaleń detektywów Met Police ogień został otworzony z samochodu, który podjechał pod kościół św. Alojzego w Euston, a następnie odjechał z miejsca strzelaniny. Liczne osoby zostały ranne. Obrażenia dziewczynki w wieku siedmiu lat są najpoważniejsze. Od około godziny 14:05 przebywa w szpitalu w centrum Londynu „w stanie zagrażającym życiu”.





Tragiczny bilans strzelaniny w Euston

Met Police poinformowała, że 12-letnia dziewczynka i cztery kobiety w wieku 21, 41, 48 i 54 lat również zostały ranne. Obrażenia 48-latki mogą radykalnie zmienić jej życie. Obrażenia trzech pozostałych kobiet nie zagrażają życiu, a 12-latka została opatrzona z powodu niewielkiego urazu nogi.

W oświadczeniu wydanym przez Met Police w tej sprawie czytamy, iż trwa intensywne dochodzenie, a kolejne szczegóły tego incydentu wciąż się odkrywane. „Na tym wczesnym etapie nie było żadnych aresztowań” – zaznaczał Ed Wells ze stołecznej komenty. Zwracał uwagę, że każda strzelanina tego typu jest wydarzeniem, którego nie sposób akceptować, ale to, co wydarzyło się w Euston było wyjątkowo tragiczne. „Nie do zaakceptowania jest fakt, że tak wiele osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w strzelaninie w środku sobotniego popołudnia. To jest szokujące”.

Ogień został otworzony podczas pogrzebu w kościele św. Alojzego

„Nasze myśli są ze wszystkimi ofiarami, ale w szczególności z siedmioletnią dziewczynką, która znajduje się w szpitalu. Mogę zapewnić społeczności Camden i poza nią, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zidentyfikować i postawić przed sądem tych, którzy byli odpowiedzialni” - uzupełniał oficer Wells. Przedstawiciel Met Police dodawał, że w ciągu najbliższych dni w okolicy można spodziewać się większe obecności policji. Jednocześnie zaapelowano do każdego, kto może dysponować jakąkolwiek wiedzą na temat tych wydarzeń.

Wczorajszy incydent jest jedną z najgorszych masowych strzelanin w Londynie od dekad, jak czytamy w brytyjskich mediach. „Byłem w kościele. Usłyszałem huk. Ludzie wbiegli z powrotem do świątyni. Coś się stało na zewnątrz. Byli bardzo przestraszeni. Schronili się w kościele, dopóki policja nie powiedziała, że mogą bezpiecznie wyjść, ale niektórzy z nich byli tak przestraszeni, że musieli chwilę poczekać, aby odzyskać pewność siebie i wyjść na zewnątrz” - komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC ojciec Jeremy Trood, który odprawił nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim św. Alojzego tuż przed wybuchem strzelaniny.

Lekarze walczą o życie rannej 7-latki

„To był kompletny chaos. To było straszne. Nikt nie wiedział, czy to była bomba, czy uzbrojony strzele. Szukaliśmy miejsc, w których moglibyśmy się ukryć. Wszyscy wtuliliśmy się w kąty, gdzie się tylko dało. Wyszliśmy po około 10 minutach. Nie odważyłem się zrobić tego wcześniej” - to z kolei relacja uczestnika tych wydarzeń, która przytacza Polska Agencja Prasowa.

Dodajmy, iż nabożeństwo pogrzebowe odbywało się w intencji 20-letniej Sary Sanchez, która zmarła na białaczkę, oraz jej matki. Obie kobiety zmarły w odstępie miesiąca w listopadzie. Burmistrz Londynu Sadiq Khan opisał strzelaninę jako „głęboko niepokojącą” i powiedział, że znajduje się w bliskim kontakcie z Met Police w tej sprawie.

Co wiemy o wczorajszym wydarzeniach?

„Usłyszałem strzały” - komentował na łamach BBC mieszkaniec osiedla w pobliżu kościoła. „Spędzałem spokojnie dzień na moim balkonie i usłyszałem ten potężny huk. Na pomyślałem, że to nie jest normalne, a w następnej minucie wszyscy zaczęli krzyczeć. Potem zjawili się sąsiedzi, którzy relacjonowali, iż doszło do strzelaniny. Co za okropna rzecz”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Mniej, niż 70% osób zdało test „Life in the UK” w 2022 roku - dlaczego ten test jest taki trudny?

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!