Strój przedstawiający Borisa Johnsona będzie w tym roku jednym z NAJPOPULARNIEJSZYCH kostiumów na Halloween!

Setki, a może i tysiące małych "Borisów Johnsonów" wylegnie na ulice na zabawę Trick or Treat

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że świat polityki na dobre zagościł już w świecie najmłodszych mieszkańców UK. Tegoroczne Halloween będzie na Wyspach zdominowane przez tematy polityczne, a strój Borisa Johnsona już jest jednym z najchętniej wybieranych przez dzieci kostiumów na zabawę „Trick or Treat”!

Jak pokazują tegoroczne trendy halloweenowe, od brexitowego chaosu na Wyspach nie są już wolne nawet dzieci. Jak wskazują tegoroczne statystki sprzedaży kostiumów halloweenowych, dzieci coraz częściej czerpią inspiracje z życia codziennego i pragną przebrać się bądź to za gwiazdę popkultury, bądź to za prominentną osobę ze świata polityki. W tym roku uwadze dzieci nie uciekła postać ekscentrycznego, trochę „strasznego” i wiecznie nieuczesanego premiera Wielkiej Brytanii, którego strój będzie zdaje się jednym z najchętniej wybieranych przez najmłodszych kostiumów na zabawę „Trick or Treat” („Cukierek albo Psikus”). Innym politykiem, który również ma dużą szansę zagościć 31 października na brytyjskich ulicach, będzie Donald Trump.

A oto lista najpopularniejszych kostiumów na Halloween w 2019 r.:

1. Tańczący Klaun Pennywise IT 2

2. Spider-Man

3. Joker

4. Rekin Baby Shark

5. Thanos z „The Avengers”

6. Niesamowity Hulk

7. Detektyw Pikachu

8. Minecraft Creeper

9. Maleficent

10. Boris Johnson

11. Venom

12. Ariana Grande

13. Wonder Woman

14. Księżniczka Dżasmina z baśni o Aladynie

15. Loot Llama z Fortnite

16. Demogorgon z Stranger Things

17. Kapitan Marvel

18. Donald Trump

19. Eleven z Stranger things

20. Jojo Siwa (YouTuberka)

Wzrost zainteresowania rodzin kwestiami politycznymi przy okazji Halloween pokazało też najnowsze badanie przeprowadzone przez Beano Studios wśród 2 000 brytyjskich rodziców i dzieci w wieku 6-14 lat. Sondaż pokazał, że ponad połowa brytyjskich rodzin planuje wykorzystać temat Brexitu w tegorocznym Halloween, w tym ponad jedna czwarta chce przebrać dziecko albo siebie za znanego brytyjskiego polityka, a jedna piąta – wykorzystać temat Brexitu przynajmniej do dekoracji.