Stresuje Cię robienie bliskim prezentów na Święta Bożego Narodzenia? Zobacz jak poradzić sobie z tym lękiem

Wielu z nas uwielbia atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, ale jednocześnie truchleje na myśl o robieniu bliskim prezentów. Powody tego są różne – brak pomysłu, brak pieniędzy lub generalna trudność dogodzenia obdarowywanej osobie. W tym roku kwestia finansowa będzie zresztą szczególnie uwypuklona z uwagi na kryzys kosztów życia. Jak zatem poradzić sobie z lękiem dotyczącym kupowania prezentów? Przychodzimy Wam tu z pomocą.

Wyspiarze martwią się, że nie stać ich na kupno szalonych prezentów

Czuję tę presję związaną z prezentami – z dawaniem ich i pragnieniem, by były genialne. Po prostu nie stać mnie na coś, co sprawi, że moi bliscy zrobią „wow”. Brzmi to materialistycznie i wiem, że w głębi duszy moja rodzina nie będzie się tym przejmować, ale nie chcę, żeby patrzyli na mnie inaczej, oceniali mnie lub wiedzieli, że finansowo nie jestem tak stabilna jak wcześniej. Czuję, że to jakaś porażka – mówi na łamach „Metra” młoda Brytyjka z Londynu. Inie jest w tym osamotniona, ponieważ kryzys kosztów życia wpłynie w tym roku na dobór prezentów wielu, wielu Wyspiarzy. Psychoterapeuta Noel McDermott tłumaczy, że akt dawania sobie prezentów jest głęboko zakorzeniony w naszej psychice. - Nigdy nie było takich czasów, w których nie używalibyśmy pieniędzy jako środka wymiany i to jest głęboko zakorzenione w naszych mózgach, kulturze, relacjach. W ciągu ostatnich kilku lat przeżyliśmy kilka kryzysów egzystencjalnych - Brexit, Covid, wojnę na Ukrainie, a teraz kryzys kosztów życia. Każdy z nich potęguje niepokój – mówi na łamach „Metra psychoterapeuta. I dodaje: - Każdy rodzic stara się chronić swoje dzieci przed zewnętrznymi zmartwieniami, dać im nadzieję i szczęście, a na Boże Narodzenie robimy to za pomocą prezentów i uczt. A zatem oczywiście jesteśmy tym teraz zaniepokojeni, ponieważ jest to trudne.





Prezenty? Najwspanialszym jest czas spędzony z bliskimi

Psychologowie przypominają wszystkim osobom zestresowanym brakiem w tym roku pieniędzy na kupowanie wykwintnych prezentów, że w trakcie 'pandemicznych ”Świąt Bożego Narodzenia to, za czym tak naprawdę tęskniliśmy, nie były dobra materialne, ale ludzie. - Jedną z rzeczy, której wszyscy nauczyliśmy się podczas pandemii było to, że nie tęskniliśmy za rzeczami materialnymi. To, za czym naprawdę tęskniliśmy, to nasi bliscy, członkowie rodziny i przyjaciele, których naprawdę kochamy. Wszyscy odczujemy dodatkową presję finansową w te Święta Bożego Narodzenia, więc czas porozmawiać o świętach mniej efektownych. Ponieważ prezenty nie mają znaczenia. W tym roku zamiast rzeczy materialnych podarujcie swój czas i uwagę oraz wypełnijcie swoje zobowiązania – zachęca terapeutka Sally Baker.

