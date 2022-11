Strefa ULEZ ma zostać rozszerzony na cały obszar Wielkiego Londynu od sierpnia 2023

Londyńska strefa ultra niskiej emisji zostanie rozszerzona na całą stolicę od sierpnia przyszłego roku, co według burmistrza zapewni czystsze powietrze kolejnym 5 milionom mieszkańców miasta.

Sadiq Khan zapowiedział dalsze rozszerzenie strefy Ultra Low Emission Zone (w skrócie ULEZ). Od 29 sierpnia 2023 roku kierowcy starszych, zanieczyszczających środowisko samochodów będą musieli płacić 12,5 funta dziennie za korzystanie możliwość korzystania z pojazdu w całym Wielkim Londynie, jak podaje „Guardian". Burmistrz miasta ogłosił rzeczoną datę po letnich konsultacjach w tej sprawie. Decyzja ta została przyjęta z zadowolenie przez proekologiczne stronnictwa w lokalnym councilu, działaczy na rzecz czystego powietrza i niektóre firmy, ale konserwatyści zaznaczali, że większość mieszkańców gmin ościenny pozostaje przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Jak bardzo zostanie rozszerzona strefa ultra-niskiej emisji??

„Najnowsze dowody pokazują, że zanieczyszczenie powietrza powoduje, że chorujemy od kołyski aż po grób. Londyńczycy zapadają na zmieniające życie choroby, takie jak rak, choroby płuc, demencja i astma. A to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci” - deklarował Khan ogłaszając decyzję w sprawie strefy ULEZ w szkole Bonus Pastor w Lewisham, obszarze o niebezpiecznie złej jakości powietrza.

Polityk dodawał, że strefa, która została rozszerzona z centrum miasta do dzielnic w obrębie północnych i południowych obwodnic w październiku ubiegłego roku, miała wręcz „transformacyjne” znacznie poprzez obniżenie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń o prawie połowę w centrum Londynu.

Kto będzie musiał zapłacić za wjazd do serca Londynu?

Oczywiste jest, że rozszerzenie ULEZ będzie projektem kosztownym, szczególnie teraz, w perspektywie rosnących kosztów życia, inflacji i zbliżającej się recesji. W celu „ochrony” tych osób, których dotkną koszty rozszerzenia strefy, władze wygospodarowały 110 milionów funtów. Z tego funduszu pochodzić będą środki, które pomogą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz małym firmom.

Jak podaje „Guardian”, około 15% pojazdów poruszających się po zewnętrznych dzielnicach Londynu, podlegałoby obecnie opłacie – 160 000 samochodów osobowych i 42 000 samochodów dostawczych wjeżdżających codziennie do strefy, według szacunków TfL.

Oczekuje jednak, że dziesiątki tysięcy kierowców przestawią się na zgodne pojazdy lub inne środki transportu, zanim strefa zostanie rozszerzona. Większość samochodów benzynowych zarejestrowanych po 2006 roku lub samochodów z silnikiem Diesla od 2016 roku jest zwolniona.

Ile wynoszą opłaty za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu, przez 24 godziny, każdego dnia roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Opłata dzienna obowiązuje od północy do północy. Ile kosztuje wjechanie samochód w obręb tego obszaru:

Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony). Grzywa za brak opłaty wynosi £160 (80, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Stawka £100 będzie dotyczyła samochodów ciężarowych oraz autokarów. Grzywa za brak opłaty wynosi £1000 (500, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Jak płaci się za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty w tej kwestii reguluje się w usłudze Auto Pay dostępnej na oficjalnych stronach TfL. W postaci aplikacji można ją ściągnąć na telefon TfL Pay to Drive in London na Apple w wersji iOS 10.0 lub wyższej, lub na Android w wersji v4.4, lub wyższej.

Zapłacić można również telefonicznie:

UK: 0343 222 2222

Międzynarodowy: +44 343 222 2222

Telefon tekstowy: 020 7649 9123

W praktyce każdy, kto posiada samochód z silnikiem benzynowym, który nie spełnia norm Euro 4 — w uproszczeniu to każdy samochód sprzed 2006 roku — może zacząć się martwić dodatkowymi kosztami, które poniesie od października 2021. Co więcej, posiadacze pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, które nie spełniają normy Euro 6 - czyli zdecydowana większość diesli kupionych przed wrześniem 2015 roku — również nie będzie spełniać norm wyznaczonych przez władzę. Zaznaczmy to wyraźnie — chodzi przecież o auta nowoczesne, z tej lub poprzedniej generacji, pięcioletnie! Ich właściciele również będą musieli płacić za wjazd do Londynu!

Czy Twój samochód spełnia standardy ULEZ?

Można to sprawdzić posługując się oficjalną wyszukiwarką TfL pod tym adresem: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

Oprócz tego można również sprawdzić, czy dany region jest objęty opłatą ULEZ: https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when

Dodajmy, że poszczególne samochody będą oceniane pod tym kątem na podstawie realnej emisji spalin, a nie pod kątem ich wieku.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna

Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!