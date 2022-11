Strajki zepsują mieszkańcom UK wielkie wyprzedaże w Black Friday? Wśród zagrożonych firm jest m.in. Amazon

Fot. Getty

Czy strajki zakłócą mieszkańcom Wielkiej Brytanii wielkie wyprzedaże z okazji Black Friday? Do opuszczenia miejsc pracy szykuje się blisko 1000 pracowników DS Smith – firmy produkującej opakowania m.in. dla Amazona, Brewdog i McVities.

Większość pracowników opowiedziała się za strajkiem w przededniu Black Friday

W DS Smith – firmie produkującej tekturę falistą do pakowania, aż 93 proc. pracowników należących do związku zawodowego GMB zagłosowało za przystąpieniem do powszechnej akcji strajkowej. To aż około 1000 osób, które poprzez zorganizowane opuszczenie miejsca pracy mogą wpłynąć na dostawy takich gigantów handlu internetowego jak Amazon, Brewdog, Diageo czy McVities. Akcja strajkowa zapowiedziana została na 26 listopada, czyli na dzień po Black Friday, gdy konsumenci będą oczekiwali szybkiej dostawy zamówionych towarów. - Członkowie DS Smith pracowali w trakcie pandemii, pomagając przetrwać firmie w niespokojnych czasach. Okazuje się, że firma podczas pandemii uzyskała duże dochody, dlatego teraz musi wkroczyć i pomóc [pracownikom] przezwyciężyć kryzys związany z kosztami życia. Strajk w DS Smith może mieć poważne konsekwencje dla wielu znanych marek – nie tylko dla Amazona, który otrzymuje opakowania od firmy. DS Smith może sobie pozwolić na coś lepszego – muszą złożyć poważną ofertę, która docenia wkład naszych członków, aby zdusić planowaną akcję protestacyjną już w zarodku – mówi Eamon O’Hearn, sekretarz generalny GMB.

Śmieszne podwyżki w firmie obsługującej Amazon

Władze związku zawodowego GMB poinformowały, że DS Smith zaoferował swoim pracownikom podwyżkę, ale rzędy 3 proc. A to musi być raczej traktowane w kategoriach „ogromnej realnej obniżki płac dla członków, którzy pracowali przez cały okres pandemii”, biorąc pod uwagę stopę inflacji wynoszącą 12,3 proc.

Spółka nie widzi jednak żadnej winy po swojej stronie i ustami swojego rzecznika informuje, że jest rozczarowana postawą pracowników, zwłaszcza, że akcja strajkowa została zaplanowana na tak gorący okres, jakim są wielkie wyprzedaże Black Friday. - Jesteśmy rozczarowani faktem, że [pracownicy] zagłosowali za akcją protestacyjną, szczególnie w tym kluczowym momencie dla wszystkich naszych klientów. Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi i dążymy do znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich. Traktujemy potrzeby naszych klientów niezwykle poważnie i mamy solidne plany awaryjne, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę – wyjaśnia rzecznik DS Smith.

Strajki ogarniają Wielką Brytanię

Zapowiedziany na 26 listopada strajk członków związku zawodowego GMB w DS Smith to tylko jedna z wielu akcji strajkowych, które ogromną falą przetaczają się przez Wielką Brytanię. W zeszłym tygodniu, 10 listopada, miejsca pracy opuściło na przykład aż 10 000 pracowników London Underground zrzeszonych w związku zawodowym the Rail Maritime and Transport. Był to już szósty w tym roku protest pracowników metra, którzy domagają się od Transport for London realnych podwyżek płac, a także zmian polityki w zakresie zwolnień i planów emerytalnych. Zarząd RMT twierdzi, że władze Transport for London odrzuciły ofertę, która mogła doprowadzić do zawieszenia akcji strajkowej, obejmującą m.in. zawieszenie planowanych cięć zatrudnienia do końca tego roku oraz danie jasnej gwarancji przez TfL, że nie zostaną zagrożone plany emerytalne pracowników metra, do których przeglądu TfL przymierza się wraz z rządem. - TfL przegapiło wspaniałą okazję do poczynienia postępów w tych negocjacjach i uniknięcia w czwartek akcji strajkowej. Nasi członkowie są zdeterminowani, aby zobaczyć sprawiedliwe rozwiązanie toczącego się sporu o miejsca pracy i emerytury. [Związkowcy] będą kontynuować akcję protestacyjną tak długo, jak to będzie potrzebne. TfL musi zacząć skłaniać się ku kompromisowi i [musi] współpracować ze związkiem, aby osiągnąć porozumienie, które będzie dobre dla pracowników i pozwoli uniknąć dalszych zakłóceń dla pasażerów – mówił kilka dni temu w mediach sekretarz generalny RMT, Mick Lynch.

Przed Świętami Bożego Narodzenia zastrajkują kierowcy autobusów

W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia masowe strajki zapowiedzieli także kierowcy autobusów w Londynie zrzeszeni w związku zawodowym Unite. W najbliższym czasie planują oni protestować aż przez 10 dni - trzy dni w listopadzie - 22, 25 i 26 listopada oraz siedem dni w grudniu - 1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 grudnia. Władze związku zawodowego Unite poinformowały, że firma nie złożyła jeszcze pracownikom oferty dotyczącej wynagrodzenia, pomimo tego, że podwyżka ma nastąpić w styczniu. - Abellio jest bardzo bogatą, międzynarodową firmą, która mogłaby i powinna dać swoim pracownikom uczciwą podwyżkę płac. Gdy pracownicy zmagają się z szalejącą inflacją, nieumiejętność podjęcia przez Abellio znaczących rozmów płacowych jest bezduszna i bezwzględna. [Związek] Unite jest teraz całkowicie skoncentrowany na obronie miejsc pracy, poprawie płac i warunków pracy dla swoich członków, a kierowcy autobusów w Abellio otrzymają pełne wsparcie związku – zapowiedziała dekretarz generalna Unite, Sharon Graham.

Kierowcy z południowego i zachodniego Londynu, którzy będą w najbliższym czasie strajkować, są zbazowani na stacjach w Battersea, Beddington, Hayes, Southall, Twickenham i Walworth.

