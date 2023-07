Strajki w Europie: Kiedy, gdzie i jakich zakłóceń mogą spodziewać się podróżni w lipcu?

Kolejne strajki wybuchają w całej Europie w związku z niskimi płacami, a we Francji w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Sytuacja ta nie ma pozytywnego wpływu na podróżnych, zwłaszcza, że jesteśmy w szczytowym okresie sezonu urlopowego. Warto jednak wiedzieć, gdzie i kiedy mogą wystąpić największe zakłócenia w podróżowaniu.

Te wakacje mogą nie być zbyt szczęśliwe dla podróżnych zważywszy na strajki w całej Europie, nie tylko we Francji. Wielu pracowników jest niezadowolonych z niskich płac w porównaniu z gigantyczną inflacją.





Strajki i zakłócenia w podróży

Lipiec może być ciężkim miesiącem dla podróżnych, jednak im lepiej będziemy poinformowani, tym łatwiej będziemy mogli uniknąć opóźnień. Dlatego też warto zapoznać się z ewentualnymi problemami wcześniej i – jeśli to możliwe – je ominąć.

Przypominamy także, że w przypadku odwołania lotu lub pociągu, mamy prawo do nowego biletu lub odszkodowania.

Strajki we Francji

Związki zawodowe w całej Francji – także kontrolerzy ruchu lotniczego – toczą walkę przeciwko podwyższeniu ustawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. W całym kraju wybuchły protesty po tym, jak prezydent Emmanuel Macron przeforsował zmiany bez głosowania parlamentarnego. Strajki trwają od stycznia i mocno wpłynęły na podróże.

Chociaż tempo akcji protestacyjnych zwolniło, strajki kontrolerów ruchu lotniczego nadal mają wpływ na linię lotniczą Ryanair, która musiała odwołać 900 lotów w czerwcu. Ostatnie strajki miały miejsce 28 i 30 czerwca.

Ryanair napisał w oświadczeniu: „Wszyscy pasażerowie, których dotyczą odwołane loty, zostali powiadomieni e-mailem i SMS-em wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do zmiany lotu lub zażądania zwrotu pieniędzy. Zalecamy wszystkim pasażerom podróżującym do/z Francji sprawdzanie aplikacji/strony internetowej Ryanair w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących Twojego lotu”.

Strajk pracowników na lotnisku w Szkocji

Do strajku przygotowują się pracownicy lotniska w Glasgow. Związek zawodowy Unite poinformował o protestach kluczowych pracowników na lotnisku po tym, jak OCS Group (świadcząca usługi zarządzania obiektami) nie zmieniła swojej oferty płacowej na lepszą.

24-godzinne strajki na lotnisku w Glasgow odbędą się zatem 6 i 11 lipca, co wpłynie na usługi pomocowe dla pasażerów mających problemy z poruszaniem się, np. na wózkach inwalidzkich.

Strajki na lotnisku w Birmingham

Około 100 pracowników lotniska w Birmingham głosowało za strajkiem w sprawie wynagrodzeń. Pracownicy ochrony i technicy głosowali za strajkami w ubiegłym tygodniu. Protesty nie zostały jeszcze potwierdzone, jednak podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami od 18 lipca. Unite the Union ostrzegło, że akcja strajkowa poważnie wpłynie na bezpieczeństwo i konserwację terminali na lotnisku w Birmingham. Może to prowadzić do opóźnień linii lotniczych, w tym WizzAir, Ryanair, Lufthansa i Emirates.

Strajki na kolei w UK

Członkowie związku zawodowego RMT planują strajki 20, 22 i 29 lipca. Ucierpi z tego powodu 14 różnych operatorów kolejowych. Nie wszystkie usługi zostaną odwołane podczas strajku, a przed podróżą warto sprawdzić stronę National Rail. Przypomnijmy, że wcześniejsze strajki spowodowały ogromne zakłócenia w usługach kolejowych w całym kraju.

Strajki na włoskich lotniskach w lipcu

Strajki transportowe nie są niczym niezwykłym latem we Włoszech. Włoskie związki zawodowe reprezentujące pracowników linii lotniczych, przewoźników kolejowych i transportu publicznego zapowiedziały w tym roku szereg strajków. Prawdopodobnie wystąpią regionalne zakłócenia spowodowane strajkami w regionalnych firmach transportowych, więc warto to sprawdzić przed podróżą.

Wiadomo, że w piątek 7 lipca pracownicy transportu publicznego w całym kraju będą strajkować przez 24 godziny. Podróżni powinni się liczyć z opóźnieniami wszystkiego, od pociągów po promy i usługi metra.

Transport publiczny w kraju zostanie zakłócony od północy 6 lipca do 7 lipca, od godz. 8:30 do 17:00 i od 20:00 do północy.

W tym samym dniu, w którym pracownicy transportu publicznego organizują ogólnokrajowy strajk (7 lipca), personel naziemny na lotniskach, w tym w Rzymie Fiumicino, Mediolanie Malpensa i Amerigo Vespucci we Florencji, zorganizuje strajki. Może to prowadzić do opóźnień na lotniskach.

Strajki personelu linii lotniczych w Hiszpanii

Od 6 czerwca Hiszpański Związek Pilotów Linii Lotniczych prowadzi „codzienny nieokreślony strajk” przeciwko Air Nostrum, regionalnym liniom lotniczym zarządzanym przez Iberię. Strajk wymusił odwołanie 20 proc. lotów przewoźnika, a także wywołał opóźnienia innych lotów. Strajk odbywa się w każdy dzień powszedni i jak dotąd nic nie wskazuje na przełom w rozmowach.

