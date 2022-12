Strajki pracowników straży granicznej na brytyjskich lotniskach. Na jakie dni są zaplanowane?

Pracownicy straży granicznej zaplanowali pierwszy strajk na piątek, 23 grudnia. Około 1000 osób pracujących przy kontroli paszportowej, weźmie udział w akcji protestacyjnej w dniach 23-26 i 28-31 grudnia na lotniskach w Birmingham, Cardiff, Glasgow, Gatwick, Heathrow i Manchester, a także w porcie w Newhaven.

BBC poinformowało, że British Airways i Virgin Atlantic przestały sprzedawać nowe bilety na loty przychodzące na Heathrow w dniach strajku personelu Border Force w święta. Straż graniczna zwróciła się do portów lotniczych, które spodziewają się, że liczba pasażerów w dniach strajku przekroczy 70-80% poziomu z 2019 r., z prośbą o „tłumienie popytu”. Celem jest lepsze zarządzanie przepływem ludzi przez kontrolę graniczną.

Strajki na lotniskach w UK

Powołując się na swoje źródło BBC poinformowało, że władze lotniska Heathrow spotkały się z BA i Virgin, dwiema macierzystymi liniami lotniczymi, aby zażądać ograniczenia sprzedaży nowych biletów, na co linie lotnicze się zgodziły.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegło pasażerów, że powinni spodziewać się zakłóceń w dniach strajków straży granicznej, czyli w 23-26 grudnia i 28-31 grudnia na lotniskach w Birmingham, Cardiff, Glasgow, Gatwick, Heathrow i Manchester, a także w porcie w Newhaven.

Sprzedaż biletów wstrzymana

British Airways wstrzymało sprzedaż biletów na loty przychodzące we wszystkie osiem dni, w których pracownicy mają strajkować. Virgin Atlantic ogranicza sprzedaż biletów w dniach 23, 28, 29 i 30 grudnia, spodziewając się, że będą to najbardziej ruchliwe dni pasażerskie na Heathrow, największym lotnisku w Wielkiej Brytanii.

Około 75 proc. personelu Straży Granicznej to członkowie związku zawodowego PCS, który głosował za strajkiem po tym, jak poinformował, że rząd odmówił zwiększenia oferty podwyżki płac o 2 proc.

Personel wojskowy, urzędnicy służby cywilnej i wolontariusze są szkoleni w zakresie sprawdzania paszportów, gdy personel Straży Granicznej będzie przeprowadzał akcję strajkową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, że jest „bardzo rozczarowane” decyzją związku zawodowego PCS o strajku, dodając, że spowoduje to „znaczące niedogodności” dla podróżnych w okresie świątecznym. W oświadczeniu stwierdzono, że rząd ma „solidne plany”, aby zminimalizować wszelkie opóźnienia, ale zdecydowano się na wydanie ostrzeżenia, że „pasażerowie powinni być przygotowani na zakłócenia”.

- Osoby, które zamierzają podróżować do Wielkiej Brytanii w dniach strajku, powinny być na bieżąco z najnowszymi poradami operatorów, aby sprawdzić, jak proponowana akcja strajkowa wpłynie na ich podróż – powiedział rzecznik.

Nie będzie odwołanych lotów?

Lotnisko Heathrow i linie lotnicze nie skomentowały ograniczeń dotyczących biletów. Lotnisko poinformowało, że spodziewa się, że strajk nie wpłynie na większość pasażerów i że nie prosił o odwołanie lub usunięcie lotów z rozkładu.

- Naszym priorytetem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznego i jak najszybszego przejścia przez granicę. Ściśle współpracujemy z liniami lotniczymi i siłami granicznymi nad planami łagodzenia potencjalnych strajków funkcjonariuszy sił granicznych, a plany te zostaną teraz wdrożone w konkretnych dniach. Zachęcamy wszystkie strony do szybkiego rozwiązania tego sporu – poinformowało lotnisko.

Zmiana terminu lotu

Virgin Atlantic poinformowało, że jego priorytetem jest dotarcie klientów do miejsca docelowego i przygotowanie ich na dłuższe oczekiwanie na kontroli granicznej. Kilka linii lotniczych umożliwia pasażerom przylatującym do Wielkiej Brytanii w dniach strajku bezpłatną zmianę terminu lotów. Pasażerowie, którzy zarezerwowali loty do Manchesteru i Heathrow w dniach strajku, mogą zmienić bilety bez opłaty administracyjnej i różnicy w cenie, przy czym nowa data podróży zostanie zakończona nie później niż 14 stycznia 2023 r.

EasyJet poinformował, że wszyscy pasażerowie lecący do Gatwick, Manchesteru, Birmingham lub Glasgow między 22 a 31 grudnia mogą zmienić datę lotu na tej samej trasie 14 dni przed lub po dacie strajku.

BA podało, że stosuje tę samą politykę dla wszystkich pasażerów z miejscem docelowym na Heathrow lub Gatwick lub tych, którzy mają bilet łączony zarezerwowany w ramach podróży na inne lotnisko w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

