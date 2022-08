Strajk śmieciarzy w Szkocji trwa. Dzisiaj dołączyło kolejnych 13 regionów

Mimo że w miastach piętrzą się śmieci, władze lokalne nadal nie mogą dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi.

Trwają strajki śmieciarzy w kolejnych 13 szkockich rejonach, pomimo złożonej im nowej oferty płacowej. Cosla, organ reprezentujący samorząd lokalny, poinformował, że we wtorek odbyło się owocne spotkanie ze związkami zawodowymi. Strajk jednak wciąż trwa...

Śmieci piętrzą się m.in. w Edynburgu, gdzie swoje niezadowolenie z wysokości płac wyrażają setki członków związków zawodowych GMB i Unite. Pod naciskiem władze lokalne zwiększyły swoją ofertę płacową z 3,5 proc. do 5 proc., ale jest ona niewystarczająca.

Strajk śmieciarzy w Szkocji

Mimo wyższej oferty płacowej dla śmieciarzy, Unite poinformowało, że nie przyjmie jej, ponieważ nie ma wystarczająco dużo szczegółów na temat tego, jak wpłynie ona na najniżej opłacanych pracowników.

Strajk w Edynburgu jest pierwszym z serii planowanych strajków śmieciarzy w Szkocji i ma potrwać przez 12 dni do 30 sierpnia, dzień po zakończeniu w mieście festiwali International i Fringe. Teraz strajki trwają już w kolejnych 13 rejonach Szkocji.

Johanna Baxter, szefowa samorządu lokalnego Unison Scotland, powiedziała, że związek jest „daleki” od zawarcia porozumienia i dodała:

- Cosla negocjowało w ramach koperty kosztów, którą zlecili im liderzy, ale to po prostu nie wystarczy i nie zbliża się nawet do oferty płac dostarczonej pracownikom samorządowym w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jedyną rzeczą, na którą obie strony mogą się zgodzić, jest to, że potrzebujemy pilnej interwencji wicepremiera, aby wprowadzić dodatkowe fundusze.

Brak porozumienia i protesty w kolejnych rejonach

W środę we wszystkich czterech dużych szkockich miastach i wielu innych okręgach samorządowych rozpoczęły się strajki śmieciarzy. Pracownicy w Edynburgu rozpoczęli akcję protestacyjną 18 sierpnia. A 24 sierpnia dołączyły już do nich kolejne rejony:

Aberdeen

Angus

Dundee

East Ayrshire

East Renfrewshire

Edinburgh

Falkirk

Glasgow

Highland

Inverclyde

South Ayrshire

South Lanarkshire

West Lothian

Kolejnych siedem rad lokalnych zatrzyma zbiórkę śmieci od 26 sierpnia:

Aberdeenshire

North Lanarkshire

Stirling

Highland

Midlothian

Orkney

Perth and Kinross.

