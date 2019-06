Strajk na lotnisku w Luton - protestuje 120 pracowników ochrony

Fot: Wikimedia Commons

Ochroniarze zatrudnieni na lotnisku Luton w dniu wczorajszym rozpoczęli strajk - jeśli rozmowy z władzami portu lotniczego nie przyniosą żadnego przełomu to może on potrwać aż do 23 lipca!

Pracownicy zrzeszeni w związku Unite zdecydowali o rozpoczęciu akcji protestacyjnej - w środę, 5 czerwca, około 120 ochroniarzy przestało wykonywać swoje obowiązki. Powodem ich strajku są zmiany dotyczące harmonogramu ich pracy, które sprawiły, że w ciągu roku przepracują dodatkowe 15 dni.

W oświadczeniu wydanym przez związek napisano, że pracownicy ochrony są zdeterminowani, "aby walczyć" o swoje. - Ochroniarze są gotowi na walkę z wprowadzonymi przez Luton Airport zmianami - komentował Jeff Hodge, regionalny związkowiec Unite.

- Kierownictwo stara się zmusić personel do dłuższej pracy, z krótszymi przerwami, a dodatkowo nakłada dodatkowe koszty na pracowników. Władze w Luton nawet beztrosko obniżyły ilość wolnych weekendów, które pracownicy mogą spędzić z przyjaciółmi i rodziną - wylicza Hodge.

Jak zapewniają władze Unite członkowie związku nie podjęliby się tego typu działań, gdyby nie były one realnie uzasadnione. Strajkujący ochroniarze mają nadzieję, że spór uda się rozwiązać. Z kolei władze portu lotniczego wydały oświadczenie na swojej stronie internetowej, że strajk ochroniarzy i nie wpłynie na funkcjonowanie lotniska, a standardy bezpieczeństw zostaną zachowane.

Spotkanie pracowników i reprezentantów pracodawcy odbędzie się w towarzystwie przedstawicieli Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) i będzie miało miejsce 12 czerwca. Wcześniej odbyły się już dwa podobne protesty ochroniarzy - między 1, a 5 maja oraz między 7, a 13 maja.