Straciłeś pracę na skutek obecnego kryzysu? Załóż własną firmę i zostań swoim szefem!

Fot. Getty

W zeszłym tygodniu Office for National Statistics oficjalnie ogłosiło, że Wielka Brytania weszła w fazę recesji – pierwszą od kryzysu ekonomicznego z przełomu lat 2008/2009. Dodatkowo na skutek pandemii koronawirusa pracę straciło już na Wyspach 730 000 osób i choć Bank Anglii zmienił właśnie swoją prognozę dotyczącą bezrobocia w UK z 10 proc. na 7,5 proc., to nie ulega wątpliwości, że w ciągu najbliższych miesięcy z pracą pożegna się jeszcze wielu ludzi. Czy jest zatem na to jakaś rada?

Niektórzy eksperci ds. rynku pracy na Wyspach nie załamują rąk i przypominają, że statystycznie około 30 proc. osób, które tracą pracę, rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Emma Jones z Enterprise Nation zaznacza, że recesja zawsze przyczynia się do wzrostu liczby start-upów i informuje, że w czerwcu tego roku w UK zarejestrowano rekordową liczbę nowych firm. Rozpoczęcie działalność gospodarczej nie jest zatem złym pomysłem w czasie kryzysu gospodarczego, ale by stać się własnym szefem trzeba wykonać kilka kroków.

Pomysł na biznes

Najważniejsze jest, jak mówią eksperci, by mieć dobry pomysł na biznes. A im bardziej pomysł ten jest kompatybilny z naszą pasją/hobby, to tym większa jest nasza szansa na osiągnięcie sukcesu. Rzecz jasna należy sobie także odpowiedzieć na pytanie, czy towary, które chcemy sprzedawać (ewentualnie także je tworzyć) lub usługi, które chcemy świadczyć, są niszowe, czy też mogą zainteresować szersze grono ludzi. Nie ma bowiem sensu angażować się w przedsięwzięcia zupełnie marginalne, które, zwłaszcza w czasach recesji, mają małą szansę powodzenia. Przed rozpoczęciem każdej działalności warto jest zatem przetestować, czy na dany towar lub usługę znajdzie się popyt.

Przygotuj biznesplan

Przygotowanie biznesplanu jest istotnym elementem dla rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Taki plan pozwala bowiem oszacować powodzenie biznesu poprzez opis planowanych do zrealizowania celów i ich kosztów, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych czy wreszcie organizacyjnych. Biznesplan nie musi być bardzo szczegółowy, zwłaszcza, jeśli nie mamy środków na dogłębną analizę rynku.

Finansowanie biznesu

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają zebrania kapitału początkowego. Ale brak wystarczających oszczędności nie oznacza jeszcze, że założenie firmy się nie uda. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej można zebrać m.in. poprzez zaciągnięcie pożyczki wspartej przez rząd (której spłata rozłożona jest na kilka lat i która jest na niskim procencie) lub w drodze crowdfundingu.

Media społecznościowe to okno na świat

Zakładając własny biznes warto od razu postawić na promocję firmy w mediach społecznościowych. To prawdziwe okno na świat, które pozwala dotrzeć ze swoimi towarami lub usługami do najdalszych zakątków nie tylko kraju, ale też i globu.