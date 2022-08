Stopy procentowe znów w górę - Bank of England zapowiada recesję

W dniu wczorajszym, w czwartek 4 sierpnia 2022 roku Bank Anglii podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych z 1,25 proc. do poziomu 1,75 proc. To jednocześnie szósta z rzędu taka podwyżka, a jednocześnie pierwsza od 1995 roku, w której stop wzrosła jednorazowo o więcej, niż ćwierć punktu.

Zgodnie z oczekiwania Bank of England inflacja swój szczyt osiągnie w październiku i sięgnie do 13,3%. Na podwyższonym poziomie ma pozostać przez większą część 2023 roku, zanim spadnie w 2025 roku do poziomu zakładanemu w celu inflacyjnym. Główną przyczyną obecnej sytuacji w UK są rosnące ceny energii. Dodajmy, że decyzja to została podjęta większością 8:1. Dodajmy w tym miejscu, że jedyny członek Komisji Polityki Monetarnej głosował przeciwko, bo postulował podwyżkę o 25 punktów.

Bank Anglii po raz szósty z rzędu podniósł stawkę stóp procentowych

Podniesienie stóp o 50 punktów bazowych jednocześnie zbiegło się z zapowiedzią najdłuższej recesji od czasu globalnego kryzysu finansowego. Monetary Policy Committee przewiduje, iż Wielka Brytania wejdzie w recesję od czwartego kwartału 2022 i potrwa ona przez kolejne pięć kwartałów.

Na konferencji prasowej po ogłoszeniu podwyżki stóp procentowanych, gubernator Banku Anglii Andrew Bailey powiedział, że szok wywołany wojną Rosji na Ukrainie jest obecnie największym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji w Wielkiej Brytanii „w pewien sposób”. „Wojna wiąże się z ekonomicznymi kosztami, ale muszę powiedzieć jasno, że nie odwróci nas od ustalenia polityki pieniężnej, aby przywrócić inflację do celu 2%” – dodawał.

Jego prognozy dotyczące recezji nie nastrajają optymistycznie

Zasadniczo, kolejnych podwyżek stóp procentowych i prognoz związanych z rosnącą inflacją mogliśmy się spodziewać. Pewnym zaskoczeniem są bardzo pesymistyczne w tonie zapowiedzi związane z wzrostem gospodarczym w UK. Według analiz Banku Anglii na Wyspie można spodziewać się recesji podobnej do tej, jaka miała miejsce w związku z globalnym kryzysem gospodarczym. Będzie się z nią wiązał spadek PKB aż o 1,25 punktów procentowych.

