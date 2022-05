Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii wzrosły do najwyższego poziomu od 2009

Co podwyżka stóp procentowych oznacza dla naszych portfeli?

Wzrosną do poziomu jednego procenta

Bank of England podjął decyzję o (kolejnej!) podwyżce stóp procentowych

Bank Anglii podjął decyzję o kolejnym podniesieniu wysokości stóp procentowych - tym samym wzrosły one do najwyższego poziomu od 2009 roku. W tan sposób centralny bank Wielkiej Brytanii próbuje uporać się z rosnącymi kosztami utrzymania.

Stawki stóp procentowych na Wyspie w dniu dzisiejszym wzrosły o ćwierć procenta (0.25%) z poziomu 0,75% do 1 procenta. Mamy do czynienia z czwartym z rzędu wzrostem tej stawki od grudnia 2021 roku. Władze Banku Anglii postąpiły zgodnie z przewidywaniami ekspertów, którzy byli przekonani, że kolejny ruch w tym zakresie pomoże w walce z rosnącą w UK inflacją, a w efekcie - z rosnącymi kosztami życia. Tymczasem sytuacja ekonomiczna w UK nie wygląda zbyt dobrze. Oczekuje się, że inflacja, która rośnie w najszybszym tempie od 30 lat, do końca roku przekroczy 10%, a koszty paliwa, energii i żywności gwałtownie wzrosną, częściowo z powodu wojny na Ukrainie. Bank ostrzegł również, że gospodarka Wielkiej Brytanii ma się skurczyć w przyszłym roku.

Bank of England podjął decyzję o (kolejnej!) podwyżce stóp procentowych

W ramach przeciwdziałania rosnącym kosztom życia, Bank of England po raz kolejny zdecydował się na podniesienie stóp procentowych. Jak wysokie mogą być stopy procentowe w Wielkiej Brytanii? Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez Komitet Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Committee), który ustala wysokość stóp, mogą one wspiąć się na poziom 2,5% w połowie 2023 roku, po czym ponownie zacząć spadać.

"Globalna presja inflacyjna gwałtownie się nasiliła po inwazji Rosji na Ukrainę. Doprowadziło to do istotnego pogorszenia perspektyw wzrostu światowego i brytyjskiego PKB" - czytamy w raporcie MPC. "Oczekuje się, że wzrost PKB Wielkiej Brytanii gwałtownie zwolni w pierwszej połowie okresu prognozy" - czytamy dalej.

Wzrosną do poziomu jednego procenta

"Odzwierciedla to głównie znaczący negatywny wpływ gwałtownych wzrostów światowych cen energii i towarów handlowych na realne dochody większości brytyjskich gospodarstw domowych i marże wielu brytyjskich firm" - dodano w raporcie. Oczekuje się, że brytyjska gospodarka skurczy się o 0,25% w 2022 roku, w porównaniu z poprzednią prognozą wzrostu o 1,25%. Technicznie rzecz biorąc, mielibyśmy do czynienia z recesją w UK.

Komitet Polityki Pieniężnej utrzymuje, inflacja osiągnie szczyt w tym roku, zanim spadnie do 3,5% w 2023 r. i 1,5% do 2024 r. Wpływ zaciskania pasa przez konsumentów będzie odczuwalny znacznie dłużej i jest czymś, czemu "polityka pieniężna nie jest w stanie zapobiegać". Ponieważ tempo rozwoju gospodarki będzie spadać, oczekuje, że bezrobocie będzie stopniowo rosło do około 5% w 2024 roku.