Kryzys w UK Zaskakująca decyzja w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii wydał dzisiaj zaskakującą decyzję i postanowił utrzymać stopy procentowe na tym samym poziomie 5,25 proc. Ruch ten jest najprawdopodobniej konsekwencją niedawno ogłoszonego spowolnienia wzrostu cen.

W brutalnych dla kredytobiorców próbach stłumienia inflacji, Bank Anglii podnosił wcześniej stopy procentowe aż 14 razy z rzędu. Dla osób posiadających kredyty hipoteczne sytuacja stała się dramatycznie trudna.

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Obecnie bankierzy stwierdzili, że inflacja, czyli tempo wzrostu cen, spada szybciej niż oczekiwano. Dlatego też podjęli decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 5,25 proc.

Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, powiedział:

– W ostatnich miesiącach inflacja znacznie spadła, sądzimy, że tak będzie nadal. Nie możemy jednak popaść w samozadowolenie. Musimy mieć pewność, że inflacja wróci do normy i w dalszym ciągu będziemy podejmować niezbędne w tym celu decyzje.

Próby zmniejszenia inflacji

Bank Anglii podwyższa stopy procentowe niezmiennie od grudnia 2021 roku, próbując w ten sposób zaradzić inflacji w Wielkiej Brytanii. Najnowsza decyzja bankierów pozwala myśleć, że cykl podwyżek stóp osiągnął swój szczyt.

Kanclerz skarbu, Jeremy Hunt w odpowiedzi na decyzję banku powiedział:

– Zaczynamy widzieć, że sytuacja się zmienia i odwraca się od wysokiej inflacji. Ale nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc gospodarstwom domowym borykającym się ze spłatami kredytów hipotecznych. Teraz nadszedł czas, aby dokończyć to zadanie. Jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia o połowę inflacji w tym roku. A trzymanie się naszego planu to jedyny sposób na obniżenie stóp procentowych.

