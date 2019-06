Stopa bezrobocia w Polsce jest taka sama jak w UK. Zachęca Was to do powrotu do kraju?

Zgodnie z danymi Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce po dostosowaniu sezonowym w kwietniu wyniosła tyle samo co w Wielkiej Brytanii, czyli 3,7 proc. Czy wskaźnik ten może zachęcić Polaków mieszkających w UK do powrotu do kraju?

Polski rząd stara się wszelkimi sposobami zachęcić naszych rodaków mieszkających na Wyspach do powrotu do kraju. Premier Morawiecki podczas każdej ze swoich wizyt w Londynie zwracał się z takim apelem do Polaków podkreślając, że warunki na rynku pracy w ojczyźnie znacznie się poprawiły w ciągu ostatnich lat.

Zgodnie z danymi GUS przeciętna pensja Polaka w kraju wynosiła w grudniu 2018 roku 5275 zł brutto miesięcznie. Niestety uśrednienie pensji na polskim rynku pracy nie oddaje wysokości płac przeciętnego Polaka ze względu na duże dysproporcje w zarobkach. Okazuje się, że większość naszych rodaków w ojczyźnie zarabia zaledwie 2,5 zł brutto.

Na dniach urząd statystyczny Unii Europejskiej opublikował z kolei dane dotyczące stopy bezrobocia w różnych krajach europejskich w kwietniu. Polska zdobyła taki sam wynik jak Wielka Brytania czyli 3,7 proc. (przypomnijmy, że w marcu wyniosła ona nad Wisłą 3,8 proc.).

Wielka Brytania szczyciła się w tym roku rekordowo niskim poziomem bezrobocia, czym także może pochwalić się Polska, jednak warunki życia w obu krajach nadal nie są porównywalne, o czym często mówią Polacy, którzy zdecydowali się na powrót do kraju, a później znowu wyjechali na Wyspy.

