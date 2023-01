Steward popełnił błąd w czasie swojego pierwszego dnia pracy, który kosztował linie lotniczą 50 000 funtów

Nowy steward British Airways miał wyjątkowo „zawstydzający” pierwszy dzień w pracy. Mężczyzna popełnił błąd, który kosztował brytyjską linię lotniczą około 50 000 funtów.

Pasażerowie samolotu British Airways, który miał lecieć z londyńskiego lotniska Heathrow do Lagos w Nigerii, musieli czekać około czterech godzin przed wejściem na pokład po kosztownym błędzie popełnionym przez nowego członka załogi.

Członek personelu pokładowego linii British Airways miał wyjątkowo pechowy piątek, 13 stycznia, który był jego pierwszym dniem w nowej pracy. Mężczyzna przypadkowo otworzył drzwi awaryjne, powodując rozłożenie nadmuchiwanej zjeżdżalni samolotu. Pracownik obsługiwał lot BA75 do Lagos i popełnił błąd na lotnisku Heathrow, potwierdziła linia lotnicza.

Zupełnie nowy steward podczas swojego pierwszego zawodowego lotu w jakiś sposób zdołał otworzyć drzwi wyjścia awaryjnego, uruchamiając w ten sposób zjeżdżalnię, a także generując kaskadę wydatków i opóźnień dla swojego pracodawcy.

Otwarcie drzwi spowodowało, że zjeżdżalnia awaryjna Boeinga 777 nadmuchała się i wyskoczyła z boku samolotu, co z kolei sprawiło, że zespoły służb ratunkowych otoczyły samolot, myśląc, że zaraz zostanie ewakuowany.

Zjeżdżalni nie można po prostu opuścić z samolotu i umieścić z powrotem na miejscu. Istnieje złożony mechanizm, który umożliwia szybkie napełnienie zjeżdżalni powietrzem, ale już powrót do wcześniejszej sytuacji jest niemożliwy.

W wyniku błędu stewarda lot, na który czekali pasażerowie, został opóźniony o cztery godziny, ponieważ załoga linii lotniczej musiała przywrócić samolot do normalnego „stanu”, odpowiedniego do lotu.

Jeden z pasażerów udostępnił zdjęcia nadmuchanej zjeżdżalni, z wozem strażackim i pojazdem policyjnym wyraźnie widocznymi na asfalcie poniżej. Podobno na miejsce przybyli inżynierowie, aby podnieść zjeżdżalnię z płyty lotniska, ale samolot i tak potrzebował nowej zjeżdżalni. W końcu wysłano inny samolot, aby przetransportował sfrustrowanych pasażerów do Lagos.

