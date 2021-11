Stawka TV Licence ma zostać "zamrożona" okres na dwóch lat

Według doniesień "The Telegraph" stawki TV Licence mają zostać "zamrożone" na okres dwóch najbliższych lat. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta ze względu na rosnące koszty życia w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej brytyjski odpowiednik polskiego abonamentu RTV, czyli TV Licence wynosi 159 funtów rocznie. Koszty te wzrosły w kwietniu 2021 roku - w 2020 roku płaciliśmy 157,50, więc podwyżka była w zasadzie minimalna i sięgnęła zaledwie półtorej funta (dodajmy, że poprzednie podwyżka była dwukrotnie wyższa i wyniosła 3 funty). Jaka podwyżka czeka nas w przyszłym roku? Według doniesień "The Telegraph" rozmowy nadal trwają i żadne wiążące decyzje w kwestii TV Licence w okresie 2022-2027 jeszcze nie zostały podjęte. Według źródeł, na które powołują się brytyjskie media, może jednak dojść do "zamrożenia" tej stawki, dzięki czemu przez rok lub dwa najbliższe lata utrzymano by ją na obecnym poziomie.

Czy czeka nas podwyżka TV Licence?

Według źródeł, na jakie powołuje się "Telegraph" to nie jest dobry czas "na podnoszenie opłat ponoszonych przez gospodarstwa domowe" w Wielkiej Brytanii. Czy jednak BBC przystanie na taki ruch? Czy brytyjski publiczny nadawca zgodzi się na obcięcie finansowania, szczególnie czasie, gdy także i jego dotkną podwyżki energii i podatków, a także szalejąca inflacja? Przekonamy się o tym zapewne wkrótce.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym w UK prawem, opłaty tytułem TV Licence muszą być opłacane przez wszystkich, którzy oglądają lub nagrywają programy telewizyjne w czasie, gdy są one emitowane. Nie jest istotne czy w tym celu korzystamy z telewizora, urządzenia mobilnego, komputera czy czegokolwiek innego.

Według doniesień brytyjskich mediów abonament na najbliższe dwa lata ma zostać "zamrożony"

Każdej osobie, która zostanie przyłapana na niepłaceniu abonamentu telewizyjnego w UK, grozi kara grzywny w wysokości do 1000 funtów lub nawet kara więzienia od trzech do sześciu miesięcy. Kara więzienia może być nałożona jedynie w sytuacji nieopłacenia zasądzonej wcześniej grzywny za unikanie płacenia TV Licence.