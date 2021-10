Stawka National Living Wage ma zostać w najbliższym czasie podniesiona - mamy pierwsze informacje!

Stawka National Living Wage w najbliższym czasie ma zostać podniesiona! Mamy pierwsze, wczesne i jeszcze oficjalnie niepotwierdzone, informacje w tej sprawie. O ile ma wzrosnąć minimalne wynagrodzenie obowiązujące w Wielkiej Brytanii?

Według doniesień brytyjskiego portalu "The Daily Mirror", premier Boris Johnson w najbliższym czasie ("w przeciągu kilku tygodni") ma ogłosić podniesienie stawki National Living Wage. Brytyjska stawka minimalnego wynagrodzenia ma wzrosnąć o 5,7 procenta do wysokości £9,42. Jak nietrudno policzyć, dla osoby pracujących 35 godzin tygodniowo ta zmiana oznaczałaby dodatkowe 928 funtów rocznie, jeszcze przed opodatkowaniem. Według źródeł, na jakie powołują się dziennikarze "Mirrora", szef brytyjskiego rządu ma w ciągu najbliższych kilku tygodniu złożyć podpis pod ustawowymi zmianami w prawie, które sprawią, że osoby pracujące na Wyspach zaczną lepiej zarabiać.

Jakiego wzrostu National Living Wage można oczekiwać?

Warto w tym miejscu dodać, że we wtorek premier został zapytany o możliwą podwyżkę płacy minimalnej na antenie ITV News, ale udzielił dość wymijającej odpowiedzi. "Przyjrzymy się wskazówkom przekazanym przez komisję parlamentarną i zobaczymy dokąd poprowadzą nas wnioski w tej sprawie" - komentował, jak cytujemy za "The Daily Mirror".

Przypomnijmy, National Living Wage to stawka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w UK. Obowiązuje ona wszystkich bez wyjątku pracowników zatrudnionych na Wyspie, którzy ukończyli 23. rok życia. Od kwietnia 2021 roku National Living Wage wynosi £8,91 za godzinę pracy.

Premier Johnson ma podjąć decyzję w tej sprawie w przeciągu najbliższych tygodni

Warto również zaznaczyć, że National Living Wage nie należy mylić z inną stawką o podobnej nazwie, czyli z Real Living Wage. Real Living Wage (RLW) jest to realne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać pracownik, by móc się spokojnie utrzymać - jest to stawka wykalkulowana w oparciu o aktualne ceny artykułów gospodarstwa domowego oraz ceny różnych usług w UK. RLW jakiś czas temu również została podwyższona i aktualnie wynosi £10,85 za godzinę w Londynie oraz £9,50 za godzinę w pozostałych rejonach UK.

Więcej informacji na tematy związane z minimalnym wynagrodzeniem w UK, z kwestiami związanymi z National Living Wage oraz Real Living Wage znajdziecie w naszym obszernym artykule "Living Wage a National Minimum Wage. Co powinieneś wiedzieć?"