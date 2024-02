Życie w UK Settled status – do kiedy wchodzi paszport zamiast dowodu osobistego?

Osoby posiadające pre-settled lub settled status podróżując do Wielkiej Brytanii, mogą obecnie posługiwać się dowodem osobistym. Pozostali Polacy muszą używać wyłącznie paszportu. Jednak sytuacja zmieni się 31 grudnia 2025 roku. Od tego dnia wszyscy będą musieli posługiwać się paszportem. Wszystkie osoby, które wnioskowały o settled status na podstawie dowodu osobistego, będą musiały wyrobić sobie paszport i dopisać go do settled status. Zmiana dowodu w settled status to kolejna uciążliwość związana z systemem. Jak zatem zaktualizować swoje dane w systemie i zmienić w nim swój dokument tożsamości z dowodu osobistego na paszport?

Posiadając status zasiedlenia, możemy jeszcze korzystać z dowodu osobistego w celu identyfikacji przy przekraczaniu brytyjskiej granicy. Od czasu kiedy nastąpił Brexit, piszemy na bieżąco o utrudnieniach, jakie się z tym wiążą. Wielokrotnie sami doświadczyliśmy problemów na granicy związanych z dokumentem. Wiemy też, że pozostali Polacy (bez settled status) mogą wjechać na teren Wielkiej Brytanii tylko za pomocą paszportu. Jednak po 31 grudnia 2025 roku, wszyscy Polacy przekraczający brytyjską granicę będą musieli okazać paszport. Dlatego przed tą datą – jeśli pod swój status mamy podpięty dowód – najlepiej zmienić dokument tożsamości na paszport.

Zmiana dowodu w settled status

Problemy z wygasającą ważnością dokumentu, który mamy wpisany w systemie settled status, dotyczą wszystkich. Jednym kończy się ważność paszportu, do którego mają przypisany settled status. Innym dowód osobisty. W przypadku posiadania drugiego dokumentu tożsamości można podmienić dokument, zanim wyrobimy ten, którego ważność się kończy. I tak wiele osób, którym kończy się ważność paszportu, podpina dowód osobisty, aby móc podróżować na dowodzie do czasu wyrobienia nowego paszportu.

Przeczytaj też:

“Settled” i “pre-settled” status dla obywateli UE i ich rodzin. Zobacz kto powinien aplikować o status osoby osiedlonej w UK i jakie to daje prawa Breaking News

Jak zmienić dowód tożsamości w Home Office?

W celu wprowadzenia powyższych zmian i podpięcia innego dowodu tożsamości pod swój status, należy zaktualizować swoje dane w Home Office. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się na swoje konto w UK Visas and Immigration (UKVI) korzystając właśnie z dokumentu tożsamości, który wybraliśmy przy składaniu wniosku o status zasiedlenia w systemie. Dostęp do aktualizacji konta jest pod tym linkiem.

Kiedy musimy zaktualizować dane?

Dane w systemie musimy zaktualizować w przypadku, gdy zmienialiśmy nasz:

– numer telefonu kontaktowego,

– adres e-mail,

– nazwisko,

– dokument tożsamości, jak paszport czy dowód osobisty,

– adres zamieszkania,

– adres do korespondencji.

Ponadto w systemie możemy również poprawić:

– swoją datę urodzenia,

– dodać drugie obywatelstwo – jeśli mamy podwójne obywatelstwo

– dodać dodatkowy dokument tożsamości,

– zmienić zdjęcie, gdy na przykład zmienił nam się wygląd do tego stopnia, że jesteśmy już nierozpoznawalni na zdjęciu, które przesłaliśmy przy składaniu wniosku o status zasiedlenia,

– gdy daliśmy komuś innemu dostęp do swojego konta, jeśli zależało nam na tym, aby ktoś nam pomógł w składaniu wniosku,

– gdy przekazaliśmy komuś innemu swoje konto UKVI, aby ten ktoś złożył wniosek w naszym imieniu.

Bardzo ważną informacją jest to, że nie możemy zaktualizować w systemie dokumentu tożsamości ani nazwiska, jeśli czekamy na decyzję w sprawie wniosku wizowego.

Kto posiada konto UKVI?

Konto UK Visas and Immigration mają osoby, które aplikowały o:

– settled status lub pre-settled status,

– wizę i korzystały z aplikacji “UK Immigration: ID Check”, aby zeskanować swój dokument tożsamości na telefonie.

Przeczytaj też:

“Prostytuowałam się za 5 funtów” – to był sposób, aby przetrwać w oczekiwaniu na pieniądze z Universal Credit Breaking News

Dlaczego aktualizacja danych jest konieczna?

Jeśli na przykład zmieniamy nazwisko, wyrabiamy nowy paszport lub dowód osobisty, a także w innych opisanych wyżej przypadkach, zaktualizowanie danych w systemie dotyczącym statusu jest konieczne. Dzięki temu:

– możemy przedstawić dowód na swoje prawa innym, na przykład pracodawcom, landlordom lub przy przekraczaniu brytyjskiej granicy,

– kontaktować się z UKVI, na przykład, gdy czekamy na decyzję lub zwrot dokumentów,

– podróżujemy z aktualnym dokumentem tożsamości.

Jeśli nie mamy prawidłowego dokumentu tożsamości na swoim koncie UKVI, możemy mieć problemy z przekroczeniem granicy przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Home Office ostrzega osoby posiadające settled status przed przekraczaniem granicy z dokumentem tożsamości innym niż ten, który jest podpięty do ich systemu.

Obowiązkowa zmiana dowodu w settled status w 2025

Osoby posiadające settled status w UK, mogą wjeżdżać na teren Wielkiej Brytanii za okazaniem dowodu osobistego. Mają to zagwarantowane do 31 grudnia 2025. Po tej dacie w ramach zwiększania bezpieczeństwa, rząd brytyjski planuje wprowadzić nakaz posiadania paszportu. Nie tylko wiąże się to z koniecznością wyrobienia sobie tego dokumentu, ale także zaktualizowania swoich danych w Home Office.