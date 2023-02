Status zasiedlenia i aktualizacja danych. Jak przenieść status z dowodu osobistego na paszport?

Jak czytamy na stronie rządowej, osoby posiadające pre-settled lub settled status będą mogły podróżować do Wielkiej Brytanii okazując dowód osobisty tylko do 31 grudnia 2025 roku. Jak zatem zaktualizować swoje dane w systemie i zmienić w nim swój dokument tożsamości z dowodu osobistego na paszport?

Posiadając status zasiedlenia możemy jeszcze korzystać z dowodu osobistego w celu identyfikacji przy przekraczaniu brytyjskiej granicy. Jednak będzie to możliwe tylko do 31 grudnia 2025 roku, dlatego przed tą datą – jeśli pod swój status mamy podpięty dowód - najlepiej zmienić dokument tożsamości na paszport.





Zmiana dowodu na paszport w systemie dotyczącym statusu zasiedlenia

Na jednej z grup na Facebooku pewnej użytkowniczce wygasa ważność paszportu, do którego ma przypisany settled status. Z tego też względu zależy jej na zmianie i podpięciu dowodu osobistego pod status, aby móc podróżować na dowodzie do czasu wyrobienia nowego paszportu. Kobieta pyta, czy może mieć problemy przy wjeździe do UK i czy ponownie podpinać później nowy paszport pod settled status.

„Witajcie! Kończy mi się paszport pod koniec roku, do którego mam przypisany stały status osiedlenia. Czy mogę ten status przenieść na dowód osobisty i na nim podróżować, zanim wyrobie nowy paszport? Czy będzie problem przy wjeździe do UK? I czy ma sens późniejsze przeniesienie statusu na nowy paszport?”

Bardzo konkretnej odpowiedzi udziela inna członkini grupy:

„Oczywiście, że możesz na dowód, i jak najbardziej ma sens powrót do paszportu, bo na dowodzie tylko do końca 2025 można podróżować. Podróżując na dowodzie przed wylotem do UK trzeba się zalogować na View and Prove i okazać status liniom lotniczym.”

W celu wprowadzenia powyższych zmian i podpięcia dowodu osobistego pod swój status, należy zaktualizować swoje dane w Home Office. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się na swoje konto w UK Visas and Immigration (UKVI) korzystając właśnie z dokumentu tożsamości, który wybraliśmy przy składaniu wniosku o status zasiedlenia w systemie.

Kiedy musimy zaktualizować dane?

Dane w systemie musimy zaktualizować w przypadku, gdy zmienialiśmy nasz:

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail,

- nazwisko,

- dokument tożsamości, jak paszport czy dowód osobisty,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji.

Ponadto w systemie możemy również poprawić:

- swoją datę urodzenia,

- dodać drugie obywatelstwo – jeśli mamy podwójne obywatelstwo

- dodać dodatkowy dokument tożsamości,

- zmienić zdjęcie, gdy na przykład zmienił nam się wygląd do tego stopnia, że jesteśmy już nierozpoznawalni na zdjęciu, które przesłaliśmy przy składaniu wniosku o status zasiedlenia,

- gdy daliśmy komuś innemu dostęp do swojego konta, jeśli zależało nam na tym, aby ktoś nam pomógł w składaniu wniosku,

- gdy przekazaliśmy komuś innemu swoje konto UKVI, aby ten ktoś złożył wniosek w naszym imieniu.

Bardzo ważną informacją jest to, że nie możemy zaktualizować w systemie dokumentu tożsamości ani nazwiska, jeśli czekamy na decyzję w sprawie wniosku wizowego.

Kto posiada konto UKVI?

Konto UK Visas and Immigration mają osoby, które aplikowały o:

- settled status lub pre-settled status,

- wizę i korzystały z aplikacji “UK Immigration: ID Check”, aby zeskanować swój dokument tożsamości na telefonie.

Dlaczego aktualizacja danych jest konieczna?

Jeśli na przykład zmieniamy nazwisko, wyrabiamy nowy paszport lub dowód osobisty, a także w innych opisanych wyżej przypadkach, zaktualizowanie danych w systemie dotyczącym statusu jest konieczne. Dzięki temu:

- możemy przedstawić dowód na swoje prawa innym, na przykład pracodawcom, landlordom lub przy przekraczaniu brytyjskiej granicy,

- kontaktować się z UKVI, na przykład gdy czekamy na decyzję lub zwrot dokumentów,

- podróżujemyz aktualnym dokumentem tożsamości.

Jeśli nie mamy prawidłowego dokumentu tożsamości na swoim koncie UKVI, możemy mieć problemy z przekroczeniem na granicy przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Buty na wysokim obcasie, brudna bielizna - Szokujące wideo pokazuje, co znajduje się w darach dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!