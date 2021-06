Status osoby osiedlonej w Walii. Ilu imigrantów z UE aplikowało, a ilu osobom wniosek odrzucono?

Termin składania wniosków o status osoby osiedlonej upływa 30 czerwca, a do 27 maja ponad 85 000 imigrantów z UE mieszkających w Walii aplikowało o settled i pre-settled status – wynika z najnowszych danych. Walijski rząd jest jednak zaniepokojony liczbą odrzuconych wniosków i brakiem większej elastyczności ze strony Home Office.

Z końcem tego miesiąca upływa ostateczny termin składania wniosków o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, który uprawnia imigrantów z UE mieszkających na Wyspach do dalszego korzystania ze swoich praw, czyli legalnej pracy, dostępu do opieki zdrowotnej czy świadczeń socjalnych. Niestety pojawia się coraz więcej obaw związanych z twardym terminem składania wniosków i zbyt długim czasem rozpatrywania ich przez Home Office. Jak sytuacja wygląda w Walii?

Przeczytaj również: Coraz więcej imigrantów z UE przez wydłużającą się decyzję dotyczącą ich statusu zasiedlenia szuka pomocy u specjalistów

Status osoby osiedlonej w Walii

Dokładnie 87 960 imigrantów z UE złożyło do 27 maja wniosek o status osoby osiedlonej w Walii. Z tych, którzy aplikowali 58 proc. otrzymało już settled status, a 40 proc. pre-settled status. Niestety pozostałym 2 proc. aplikujących odmówiono wydania statusu osoby osiedlonej.

Początkowo przypuszczano, że w Walii żyje około 70 000 obywateli UE uprawnionych do uzyskania statusu zasiedlenia, jednak najnowsze dane pochodzące od władz lokalnych, sugerują, że uprawnionych jest około 90 000 osób.

Jane Hutt, minister sprawiedliwości społecznej w walijskim rządzie powiedziała:

- Nie jest to sytuacja, w której chciałam, aby znaleźli się nasi obywatele UE. Walijski rząd długo opowiadał się za tym i apelował do rządu UK o wydłużenie terminu końcowego, a przynajmniej o to, by wziął pod uwagę trwający wpływ pandemii. Ostatnio napisałam do Kevina Fostera, członka parlamentu, w tej sprawie.

Elastyczność Home Office

Minister podkreśliła także, że dzięki ponawianym apelom walijskich ministrów brytyjski rząd wprowadził większą elastyczność ze strony Home Office w rozpatrywaniu bardziej złożonych spraw związanych ze statusem zasiedlenia. Hutt zwróciła jednak uwagę na to, że zależy im na „maksymalnej elastyczności po czerwcu 2021”.

- Niestety nadal nie znamy skali stojącego przed nami wyzwania i nie jest możliwe dokładne oszacowanie liczby obywateli UE w Walii, którzy nie aplikowali [o status zasiedlenia – przyp. red.]. Powodem jest to, że brytyjski rząd nie wie dokładnie, ilu obywateli UE jest uprawnionych do statusu osoby osiedlonej – dodała Hutt.