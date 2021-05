Statki Royal Navy wycofane, konflikt wokół wyspy Jersey ZAŻEGNANY - przynajmniej, na razie...

Co dalej z połowami ryb na wodach wokół wyspy Jersey?

"Nieporozumienie" dotyczący połowów ryb wokół wyspy Jersey między Wielką Brytanią, a Francją - przynajmniej tymczasowo! - zostało zażegnane. Spór, wynikający z zapisów umowy brexitowej, może w niedalekiej przyszłości jednak powrócić...

Przypomnijmy, protestujący francuscy rybacy stwierdzili, że Brytyjczycy niesprawiedliwie ograniczyli ich prawa połowowe, ograniczając licencje wydawane przez władze wyspy w ramach nowego po-brexitowego systemu. Rybacy, którzy demonstrowali na swoich kutrach na morzu w okolicach portu, protestowali przeciwko nowym przepisom połowowym, które zostały wprowadzone w zeszłym tygodniu przez władze Jersey. Wymagają one teraz od francuskich rybaków przedstawienia historii połowów na wodach Jersey. Bez wykazu historii połowów licencje nie są wydawane. Rybacy twierdzą jednak, że nowe wymagania zostały wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia.

Co dalej z połowami ryb na wodach wokół wyspy Jersey?

W odpowiedzi na to Wielka Brytania wysłała dwa okręty marynarki wojennej Royal Navy, by patrolowały wody Jersey. Według informacji BBC również strona francuska wysłała swoje dwa okręty, mające zapewnić bezpieczeństwo francuskim rybakom. Oprócz tego Francja zagroziła, że ​​odetnie dostawy prądu na wyspę.

Jak zakończył się ten konflikt, w który zostały zaangażowany, jakby nie patrzeć, siły militarne? Zdaniem władz Jersey, zakończone rozmowy między obiema stronami konfliktu w celu znalezienia wspólnego rozwiązania i rozładowania napiętej sytuacji, były pozytywne. Jednak strona francuska jest nadal zdania, że nie poczyniono żadnego postępu. Rybacy opuścili ostatecznie port w Jersey, podobnie jak dwa okręty brytyjskiej floty Royal Navy.

Czy konflikt na linii UE-UK będzie w przyszłości eskalował?

Czy to jednak zamyka sporną kwestię wokół połowów ryb na tamtych wodach? Jeśli tak, to tylko w krótkim terminie. W perspektywie długoterminowej problem nie został rozwiązany. Unia Europejska stoi na stanowisku, że Wielka Brytania łamie postanowienia, które wspólnie wynegocjowano regulując kwestie związane z Brexitem. Obecne, tymczasowe regulacje w tej materii zakończą się w 2026 roku. Potem obie strony będą musiały rokrocznie ustalać limity połowowe dla oby stron. Biorąc pod uwagę obecną sytuację trudno spodziewać się, aby obyło się bez kolejnych konfliktów...

Wyspa Jersey to potoczna nazwa dependencji korony brytyjskiej, a jej oficjalna nazwa to Baliwat Jersey. Obejmuje nie tylko samą wyspę Jersey, jedną z Wysp Normandzkich, ale również kilkadziesiąt sąsiednich, niezamieszkanych wysepek. Zasadniczo jest to terytorium zależne Wielkiej Brytanii, ale oficjalnie rządzi nim gubernator, który sprawuje swoją władzę w imieniu królowej brytyjskiej. Pod względem prawnym Jersey nie jest częścią Unii Europejskiej ani Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada Wielka Brytania.