Start pierwszej misji kosmicznej w UK - rakieta z polskim satelitą wystartuje z Newquay Cornwall Airport

To już ostatnie przygotowania przed wysłaniem pierwszej rakiety z brytyjskiej ziemi w przestrzeń kosmiczną. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem w skali historycznej, w którego ramach nie zabraknie również polskiego akcentu.

Na 9 stycznia 2023 roku na godzinę 22:16 zaplanowano start rakiety LauncherOne. Zaznaczmy, że będzie to jedynie początkowe okno w ramach misji Start Me Up, a jeśli do startu nie dojdzie, to wyznaczono rezerwowe terminy do połowy i do końca stycznia. Natomiast, jeśli do statu dojdzie, to będziemy mieli do czynienia z pierwszym takim wydarzeniem w skali Europy Zachodniej. Nazwa misji pochodzi od przeboju The Rolling Stones z 1981 roku. W jej ramach zmodyfikowany samolot Boeing 747 nazwany „Cosmic Girl” wystartuje z lotniska-kosmodromu Cornwall. Gdy maszyna wzniesie się na ponad 10 kilometrów nad Atlantykiem, dojdzie do poziomego startu rakiety LauncherOne. Strefa startowa została wyznaczona przy wybrzeżu irlandzkim, a konkretniej w okolicy hrabstw Cork i Kerry. W tym czasie samolot ma powrócić na lotnisko w Kornwalii.





Pierwszy start rakiety kosmicznej w UK

Celem tej operacji jest wyniesienie na niską orbitę okołoziemską (LEO) siedmiu niewielkich satelitów. Mają mieć one różne zastosowania, zarówno cywilne, jak i obronne. I w tym miejscu pojawia się właśnie polski motyw. Na pokładzie LauncherOne znalazło się również miejsce dla miniaturowego satelity z Polski. STORK-6, bo tak nazywa się ów satelita, został stworzony przez firmę SatRev, która specjalizuje się w budowie małych, lekkich nanosatelitów. Warto w tym miejscu dodać, że została ona wymieniona w raporcie przygotowanym przez NASA „State of the Art Small Spacecraft Technology” jako jedna z 12 takich firm na świecie, co jest dużym wyróżnieniem.

Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu Kosmonautyka.pl, oprócz STORK-6 na pokładzie LauncherOne znajdzie się również miejsce dla następujących satelitów: Prometheus-2, IOD-3 AMBER, CIRCE, DOVER, ForgeStar-0 oraz AMAN.

W ramach tej historycznej misji nie zabraknie polskiego akcentu

Dodajmy, iż pierwotnie start tej misji miał mieć miejsce jeszcze w grudniu 2022, przed Bożym Narodzeniem, ale nie udało się zdążyć z wszystkimi przygotowaniami na czas. W przeszłości satelity produkowane w Wielkiej Brytanii musiały być wysyłane do zagranicznych portów kosmicznych, aby móc je umieścić w szeroko pojętym kosmosie. Teraz, dzięki działalności kosmodromu-lotniska Spaceport Cornwall, który stał się bazą dla inicjatywy Virgin Orbit, ma się to zmienić.

Przemawiając w niedzielę, Ian Annett, zastępca dyrektora generalnego UK Space Agency, opisywał swoje „ogromne podekscytowanie”. „Któż nie byłby podekscytowany faktem, że po raz pierwszy zrobiono to w Europie?” - pytał retorycznie, jak cytujemy za portalem „The Evening Standard". „Powiedziałbym, że prawdziwymi osiągnięciami w przypadku tej misji nie jest sukces, który będzie można zobaczyć, ale wszystkie te wzywania, które wspólnie zostały pokonane przez zespół, tworzony przez ludzi [...]”.

Na pokładzie LauncherOne znajdzie się miejsce na nanosatelity z Polski

Przypomnijmy, w czerwcu 2019 roku rząd Wielkiej Brytanii i lokalne Kornwalii ogłosiły, że są gotowe zainwestować do 20 milionów funtów w lotnisko w Newquay, aby stworzyć Spaceport Cornwall jako bazę dla Virgin Orbit. W dniu 5 listopada 2019 Brytyjska Agencja Kosmiczna ogłosiła, że przeznaczy 7,35 mln GBP na rozpoczęcie operacji w Spaceport Cornwall, a już 30 września 2022 oficjalnie uruchomiono Spaceport Cornwall wraz z ośrodkiem Space Systems Integration Facility (SSIF).

Spaceport Cornwall będzie siedzibą Centrum Technologii Kosmicznych składającego się z SSIF i czekającego na ukończenie Centrum Operacji Systemów Kosmicznych, miejsca pracy badawczo-rozwojowej już na początku 2023 roku. W założeniach lotnisko-kosmodrom w Kornwalii ma stać się lokalnym ośrodkiem innowacji, nie tylko kosmicznych. Plany na przyszłość obejmują produkcję rakiet na miejscu, a nie ich transport z USA. Powstaje również centrum kontroli misji z planami kontroli misji w celu kierowania trzema misjami rocznie.

Lotnisko-kosmodrom w Kornwalii ma stać się lokalnym ośrodkiem innowacji

„Nie możemy się doczekać, kiedy rakieta wkrótce wzniesie się w przestworza, przenosząc technologię satelitarną na niską orbitę okołoziemską” – powiedziała Melissa Thorpe, szefowa Spaceport Cornwall, w komunikacie prasowym z 15 października.

„Spaceport Cornwall już teraz inspiruje naszych młodych ludzi, aby stali się kolejnym pokoleniem naukowców i innowatorów. Nie możemy się doczekać przełomowych badań i eksploracji, które zostaną podjęte w nadchodzących latach, co pomoże nam lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby naszej planety, a w szczególności zmiany klimatu” – dodawała Linda Taylor, która przewodniczy Radzie Kornwalii, w tym samym komunikacie.

