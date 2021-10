Stansted: Samolot Ryanaira z gigantyczną dziurą po „nocnym incydencie”. Jak do tego doszło?

Fot. Twitter/@ivancp25

Na brytyjskim lotnisku London Stansted doszło do szokującego „nocnego incydentu”. Samolot Ryanaira został poważnie uszkodzony – w kadłubie powstała wielka wyrwa, która zmusiła przewoźnika do wycofania maszyny z użytku na dłuższy czas. Jak do tego doszło?

W ubiegłym tygodniu na lotnisku London-Stansted samolot Rayanira boeing 737 został poważnie uszkodzony, a zdjęcia gigantycznej dziury w kadłubie samolotu obiegły internet. W efekcie niespotykanego incydentu, do jakiego doszło nocą na brytyjskim lotnisku, maszyna musiała zostać wycofana z użytku na co najmniej kilka tygodni.

Ryanair z wielką dziurą w kadłubie po incydencie na lotnisku London Stansted

Według relacji portalu Simple Flying dziura w dolnej części kadłuba samolotu Ryanaira powstała po tym, jak w maszynę niespodziewanie wbił się holownik. Całe zdarzenie miało miejsce w nocy – dlatego też media okrzyknęły je „nocnym incydentem”.

Wypadek miał nastąpić, kiedy samolot był holowany do hali serwisowej na lotnisku Stansted, gdzie miał zostać przygotowany do czekających go kolejnych lotów. Podczas holowania, prawdopodobnie w momencie skręcania, holownik w jakiś sposób zaklinował się pod samolotem – z prawej strony, pod przednimi drzwiami. Według informacji portalu lotniczego, holownik musiał uderzyć w samolot z dużą siłą, ponieważ po prostu wbił się w metalowy kadłub, pozostawiając wielką wyrwę w przedniej części maszyny.

Ponieważ do zdarzenia doszło w nocy, na pomoc techniczną trzeba było czekać aż do rana, gdyż konieczne było użycie dźwigu, by rozdzielić obie maszyny. Następnego dnia na miejsce przybyli też inżynierowie, aby ocenić uszkodzenia - stwierdzono, że maszyna nie będzie w stanie latać przez co najmniej kilka tygodni. Po incydencie nie zgłoszono żadnych ofiar. Zdjęcia uszkodzonego samolotu Ryanaira z gigantyczną dziurą w kadłubie zostały zamieszczone na Twitterze: