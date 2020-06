Stanowiska pracy z UK przenoszone są do Polski - Gardner Aerospace zamyka fabrykę w Melton

Pracownicy fabryki Gardner Aerospace twierdzą, że duża ich firma "użyła koronawirusa jako wymówki" po tym, jak ujawniono plany zamknięcia zakładu pracy w Melton i przeniesienia fabryki do Polski.

Nie trafia do nich argumentacja dotycząca sytuacji na rynku w czasach pandemii i pogorszenia koniunktury. Brytyjscy pracownicy widzą, jak niezbędne do produkcji maszyny i urządzenia są transportowane z UK nad Wisłę i nie ukrywają swojego rozgoryczenia w związku z tą sytuacją. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Hull Live" władze firmy wystosowały do swoich pracowników list, w którym można przeczytać, że proces zamykania produkcji rozpoczął się w czerwcu i zostanie zakończony we wrześniu. Jeden z zatrudnionych w Gardner Aerospace powiedział w brytyjskich mediach, że "poczuł się wykorzystany" i nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na produkty, wytwarzane w ich fabryce nadal istnieje.

Polacy "kradną" pracę Brytyjczykom

"Oni przenieśli maszyny do Polski. Powiedziano nam, że bardziej opłacalne jest wytwarzanie części w Polsce i wysyłanie ich z powrotem do Wielkiej Brytanii do Derby, a następnie transportowanie do Bristolu" - relacjonował pragnący zachować anonimowość pracownik na łamach "Hull Daily". "Praca wciąż tam jest, skoro zdecydowali się ją przenieść, a nie całkiem zamknąć".

Dodajmy, że wcześniej, jeszcze w lutym, część załogi fabryki została zwolniono na lepszych warunkach i teraz część pracowników, którzy wkrótce staną się bezrobotni, czuje się, że została potraktowana niesprawiedliwie. Po tamtej fali zwolnień w fabryce myślano, że uruchomiony zostanie plan naprawczy, a fabryka zacznie wytwarzać elementy mostów dla sił zbrojnych. Niestety, nigdy do tego nie doszło.

"Nie myślano o nas, ani o naszych rodzinach"

"Oni po prostu wykorzystali pandemię koronawirusa, żeby zamknąć naszą fabrykę, a nas po prostu wyrzucić na złom" - komentuje obrazowo pracownik Gardner Aerospace. "Nie myślano o nas, ani o naszych rodzinach".

Rzeczniczka Gardner Aerospace nie chciała komentować roszczeń pracowników, ale potwierdziła, że ​​firma zwolniła również pracowników w polskich zakładach.