7-letni chłopiec, który wypadł z rollercoastera, walczy o życie. Jego stan pogorszył się w ciągu nocy

North Yorkshire Police poinformowała dzisiaj rano, że stan 7-letniego chłopca, który wypadł z rollercoastera w parku rozrywki, znacznie się pogorszył w ciągu nocy. Dziecko ma poważne obrażenia głowy i jego stan obecnie jest ciężki.

W czwartek w parku rozrywki Lightwater Valley niedaleko Ripon (North Yorkshire) 7-letni chłopiec wypadł z kolejki górskiej Twister z wysokości około 10 metrów. Stało się to w momencie, gdy kolejka zbliżała się do kamery robiącej pamiątkowe zdjęcia.

Chłopca przetransportowano helikopterem do szpitala Leeds General Infirmary. Po wypadku poinformowano, że obrażenia chłopca nie zagrażają jego życiu i że w czasie udzielania pomocy, był przytomny. Niestety w ciągu nocy jego stan znacznie się pogorszył i obecnie dziecko walczy o życie.

Chłopiec udał się do parku rozrywki z rodziną w czwartek. Do wypadku doszło około godziny 11:30. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że słyszeli krzyki zanim zobaczyli dziecko na ziemi. Lara-Susan James, która wraz ze swoimi dziećmi dołączyła do grupy osób czekających na następny kurs rollercoastera, powiedziała, że ludzie, którzy zobaczyli, co się dzieje, zaczęli krzyczeć na operatora, aby zatrzymał kolejkę.

- To stało się w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. Widziałam operatora, który naciskał guzik bezpieczeństwa. Mój mąż wskazał na dziecko, które wypadło z kolejki na ziemię. Gdy zatrzymano kolejkę, rodzina przeskoczyła barierki i pobiegła do dziecka. Zabrałam stamtąd swoje dzieci, bo nie chciałam, aby słyszały i widziały, co się stało – powiedziała kobieta.

Gdy helikopter zabrał chłopca do szpitala, park rozrywki działał nadal i nie został zamknięty. W piątek North Yorkshire Police wydała oświadczenie w sprawie wypadku: „Chłopiec został zabrany do Leeds General Infirmary z obrażeniami głowy. Niestety jego stan znacznie się pogorszył i jest obecnie krytyczny”.

