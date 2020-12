Staffordshire: Pożar w parku rozrywki Drayton Manor - rozmiar zniszczeń wciąż nie jest znany

Fot: Wikimedia Commons

W zeszłej nocy w popularnym brytyjskim parku rozrywki Drayton Manor wybuchł "poważny pożar", jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC. Oficjalnie potwierdzono, że nikomu nic się nie stało, jak również nie ucierpiały żadne zwierzęta obecne na terenie parku.

Według danych udostępnionych przez Staffordshire Fire and Rescue ogień został zaprószony w jednej z przebieralni we dniu wczorajszym, we wtorek 15 grudnia późnym wieczorem. Jak komentował Stuart Ruckledge płomienie objęły szybko cały budynek, ale udało się je powstrzymać przed dalszym rozprzestrzenianiem się na terenie parku. Później, gdy sytuację udało się opanować, kierownictwo Drayton Manor przekazało swoimi kanałami social media że nikt nie został ranny w wyniku pożaru, a wszystkie zwierzęta w parku są całkowicie bezpieczne.

Ogień w parku rozrwyki Drayton Manor

Dodajmy w tym miejscu, iż na terenie parku hodowanych jest około 100 zwierząt, które są częścią atrakcji oferowanych przez Drayton Manor.

W chwili obecnej wciąż nie wiadomo jaka jest skala zniszczeń spowodowanych przez pożar w parku zlokalizowanym w Tamworth w hrabstwie Staffordshire. Sytuacja na miejscu jest wciąż na tyle poważna, że wciąż nie da się jeszcze oszacować sytuacji po uderzeniu żywiołu.

"Prosimy wszystkich lokalnych mieszkańców o niezamykanie okien i drzwi. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za szybką i skuteczną reakcję" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez park.

W wyniku wypadku nikt nie ucierpiał - ani człowiek, ani zwierzę

Warto w tym miejscy dodać, że w lutym 2020 roku park Drayton Manor został zalany w czasie, gdy UK ucierpiało w wyniku uderzenia sztormu Dennis. Natomiast w sierpniu 2020 park zmienił swojego właściciela i został sprzedany Looping Group.

