Sprzedaż w sklepach w UK najwyższa od dwóch lat – właśnie opublikowano zaskakujący raport

Maj był najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii od dwóch lat. Z opublikowanego we wtorek raportu British Retail Consortium wynika, że wraz z poluzowaniem restrykcji dotyczących pubów i restauracji, więcej osób ruszyło do centrów miast, co sprzyjało także ich wizytom w sklepach.

Poluzowanie lockdownu, a wraz z nim otwarcie sklepów non-essentials oraz pubów i restauracji sprzyja handlowcom detalicznym, którzy mieli naprawdę udany maj. Z danych British Retail Consortium wynika, że całkowita sprzedaż zarówno w sklepach non-essentials jak i zwykłych supermarketach w maju była o 10 proc. wyższa niż w maju dwa lata temu

Przeczytaj koniecznie: Najmniej zarabiający pracownicy w UK są też najbardziej narażeni na utratę pracy po zakończeniu programu FURLOUGH

Wzrost sprzedaży w sklepach

Z opublikowanego we wtorek raportu BRC wynika, że w maju mieliśmy do czynienia z największym wzrostem sprzedaży w porównaniu z 2019 rokiem i jakimkolwiek miesiącem od początku pandemii. W porównaniu natomiast z majem 2020 roku, kiedy to większość sklepów non-essential była zamknięta ze względu na restrykcje związane z lockdownem, mamy do czynienia z 28,4-procentowym wzrostem.

Największym zainteresowaniem konsumentów w ubiegłym miesiącu cieszyły się takie produkty jak ubrania, buty czy meble – poinformowało BRC. Do zakupów w sklepach zachęciło konsumentów także poluzowanie restrykcji związanych ze spotkaniami z innymi ludźmi.

Wzrost wydatków

Wysoką sprzedaż potwierdzają także dane na temat transakcji dotyczących kart płatniczych. Okazuje się, że wydatki konsumentów w maju były o 7,6 proc. większe niż w 2019 roku przed pandemią.

Z danych Barclaycard wynika, że mieszkańcy Wysp wydali w ubiegłym miesiącu mniej pieniędzy w restauracjach i pubach w porównaniu do roku 2019. Okazuje się, że w maju tego roku wydatki w restauracjach były na poziomie o 54 proc. niższym niż dwa lata temu, a w pubach i barach o 19 proc. niższym, chociaż nastąpił zauważalny wzrost w porównaniu z kwietniem.