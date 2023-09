Praca i finanse Sprzedaż samochodu jest bardziej stresująca niż przeprowadzka lub rozmowa o pracę

Czy sprzedaż samochodu jest bardziej stresująca niż zmiana miejsca zamieszkania albo pojawienie się na rozmowie o pracę? Okazuje się, że dla wielu Wyspiarzy czynność ta jest znacznie trudniejsza niż cała gama innych życiowych aktywności.

Sprzedaż samochodu w UK – dlaczego jest tak stresująca?

Badanie przeprowadzone dla Cazoo przyniosło kilka zaskakujących rezultatów. Okazuje się bowiem, że dla sporej części Wyspiarzy sprzedaż samochodu w UK jest czynnością nadzwyczaj stresującą. Co czwarty ankietowany uważa, że czynności związane ze sprzedażą samochodu są trudniejsze niż pójście na rozmowę o pracę, a co trzeci jest zdania, że jest to bardziej skomplikowane niż zorganizowanie rodzinnych wakacji. Co więcej, co piąty mieszkaniec Wielkiej Brytanii uważa, że od sprzedaży samochodu łatwiejsza jest nawet przeprowadzka i zmiana miejsca zamieszkania.

Istnieje wiele powodów, dla których sprzedaż samochodu wydaje się ludziom czynnością stosunkowo trudną. Przede wszystkim jest to czasami proces długotrwały, który wymaga rozmowy z wieloma potencjalnymi kupcami. Sporo osób zainteresowanych kupnem auta jest bardzo wybrednych i przychodzi oglądnąć auto bez większego przekonania, że zdecyduje się na jego kupno. To zabiera mnóstwo czasu, a przecież znajdą się i tacy kupcy, którzy wypomną sprzedawcy każdą mikro rysę na karoserii. Dla innych z kolei sprzedawców problemem jest wypełnienie stosownych, zawiłych dokumentów. Wreszcie części sprzedawcom przytrafiło się, że zainteresowany kupiec uszkodził samochód podczas jazdy próbnej.

Jak wygląda sprzedaż samochodu w poszczególnych regionach UK?

Okazuje się, że do sprzedaży samochodu najbardziej niechętnie przystępują mieszkańcy Belfastu, Leicester i Bristolu. Aż 78 proc. z nich traktuje tę czynność jako przykry obowiązek.

Sprzedaż samochodu jest też aktywnością, która staje się trudniejsza wraz z wiekiem. Tylko jedna na siedem osób w najmłodszej grupie wiekowej ma z tym problem, podczas gry w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia odsetek ten rośnie do blisko połowy.

