Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii odnotowała spadki czwarty miesiąc z rzędu!

Fot. Getty

Najnowsze statystyki pokazują, że sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii zanotowała spadki czwarty miesiąc z rzędu! The Office for National Statistics dodaje jednak, że handel detaliczny wciąż pozostaje na poziomie wyższym, niż w okresie przed pandemią.

Sprzedaż detaliczna zmalała w miesiącu sierpniu o 0,9 proc., co oznacza że odnotowała spadek czwarty miesiąc z rzędu. Nie był to co prawda spadek tak znaczący jak w miesiącu lipcu, gdy handel detaliczny zmalał o 2,8 proc., ale analitycy nie spodziewali się w sierpniu spadków w tym obszarze, tylko wręcz wzrostu na poziomie 0,7 proc.! Co jednak warte uwagi, pomimo spadków odnotowanych czwarty miesiąc z rzędu (co stanowi swoisty rekord od czasu wprowadzenia pomiarów), poziom sprzedaży detalicznej wciąż jest na poziomie wyższym, niż w okresie przed pandemią. Obecnie wartość handlu detalicznego jest o 4,6 proc. wyższa, niż w lutym 2020 r., czyli w ostatnim miesiącu przed wprowadzeniem pandemicznych obostrzeń.





Mieszkańcy UK więcej wychodzą z domu po pandemii

Eksperci nie mają wątpliwości, że malejąca sprzedaż detaliczna w lipcu i sierpniu ma związek z większą aktywnością mieszkańców UK i częstszym wychodzeniem do pubów czy restauracji. - Sprzedaż ponownie spadła w sierpniu, choć nie tak bardzo jak w lipcu, i ogólnie utrzymała się powyżej poziomu sprzed pandemii. Inne dane sugerują, że spadek sprzedaży w sklepach spożywczych jest powiązany ze wzrostem spożywania posiłków poza domem po zniesieniu koronawirusowych ograniczeń. Tymczasem sprzedaż paliw silnikowych wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca, ponieważ ludzie odważyli się więcej podróżować, ale wciąż pozostała na poziomie poniższym, niż sprzed pandemii – zaznaczył Jonathan Athow, statystyk z ONS.