SPRAWDŹ: W jakich regionach Anglii ogłoszono oficjalnie stan suszy?

Z powodu przedłużających się suchych warunków pogodowych podjęto decyzji o ogłoszeniu stanu suszy w ośmiu regionach w Anglii. Co to oznacza? Kogo ta decyzja dotknie?

Ta, jak zapowiadaliśmy w naszym poprzednim artykule ("WAŻNE: Dziś brytyjskie władzę mają oficjalnie ogłosić stan suszy"), wczoraj, w piątek 12 sierpnia 2022 roku w niektórych regionach Anglii ogłoszono oficjalnie stan suszy. Jest to pierwszy taki przypadek od 2018 roku. "Podstawowe zapasy wody są bezpieczne. Firmy wodociągowe mają obowiązek zapewnić dostawy i upewniły organy regulacyjne i rząd, że (dostawy) pozostaną stabilne w całym kraju" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez brytyjską rządową agencję środowiska. Jednocześnie zaznaczono, iż kraj pozostaje przygotowany na suszę "lepiej, niż kiedykolwiek". Zgodnie z decyzją wydaną przez National Drought Group stan suszy panuje w ośmiu regionach w Anglii, w tym dotyczy całego Londynu. Anglia potrzebuje przynajmniej "tygodnia opadów deszczu", aby powstrzymać suszę, jak deklarują eksperci.

Stan suszy dotyczy całego Londynu

"Wzywam wszystkich Londyńczyków, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby pomóc naszemu miastu przetrwać ten wyjątkowo suchy okres" - komentował burmistrz Londynu, Sadiq Khan.

Oto lista ośmiu regionów według klasyfikacji Environment Agency, w których ogłoszono stan suszy:

Devon i Kornwalia,

Solent i South Downs,

Kent i południowy Londyn,

Herts i północny Londyn,

East Anglia,

region Tamizy,

Lincolnshire i Northamptonshire,

wschodnie Midlands (East Midlands).

Według "Guardiana", Environment Agency przewiduje, że jeszcze w sierpniu do tej listy dołączone zostaną dwa kolejne regiony, a mianowicie Yorkshire i zachodnie Midlands.

Co oznacza wprowadzenie stanu suszy?

Wiąże się to przede wszystkich z wdrażaniem wcześniej ustalanych planów dotyczących korzystania z wody. Wraz z ogłoszeniem tej decyzji firmy wodociągowe musiałyby wprowadzić w życie swoje plany dotyczące suszy – wcześniej uzgodnione z EA – które obejmują tymczasowe między innymi zakazy używania węży do podlewania ogrodów, czyszczenia samochodów lub napełniania brodzików. "Najpierw zakazane będzie rozrzutne korzystanie z wody, zanim konieczne będzie ograniczenie bardziej podstawowych zastosowań" - komentował Alastair Chisholm, dyrektor Chartered Institution of Water and Environmental Management.

Plany umożliwiają również firmom wodociągowym ubieganie się o pozwolenia na pobór większej ilości wody z rzek, zbiorników lub warstw wodonośnych. "Będą pompować wodę z jednego obszaru, gdzie mogą mieć więcej zasobów, do drugiego i otwierać zbiorniki retencyjne. Nie można łatwo przenosić wody na duże odległości ze względu na wysokie koszty energii, ale można ją przemieszczać regionalnie" - uzupełniał Chisholm. Warto również dodać, że mogą pojawić się apele do rolników o ograniczenie nawadniania upraw za pomocą nawadniania zraszającego. Ze strony rządu mogą zostać wprowadzone restrykcje dotyczące korzystania z wody w ramach produkcji przemysłowej.

