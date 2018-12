Sprawdź, kiedy zaczynają się ferie świąteczne w brytyjskich szkołach

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, z czego cieszy się także młodzież szkolna, która będzie mogła korzystać z czasu wolnego. Warto wspomnieć, że w tym roku będzie on odrobinę dłuższy niż zazwyczaj o tej porze roku.

Sezon świąteczny tak wyczekiwany zwykle przez młodzież szkolną, która w tym czasie może cieszyć się z zasłużonych ferii, będzie w tym roku wyjątkowy. Brytyjskie szkoły zostaną bowiem zamknięte dwa dni wcześniej niż zwykle.

Zgodnie z corocznym planem ferie świąteczne zaczynają się 24 grudnia, a ponieważ w tym roku dzień ten wypada w poniedziałek, uczniowie będą korzystać z czasu wolnego już od piątku 21 grudnia. Kolejną ważną informacją jest czas trwania ferii zimowych. Zazwyczaj trwają one około dwóch tygodni i kończą się około 7 stycznia.

Należy pamiętać jednak, że dokładna data rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych ustanowiona jest przez lokalny urząd i zależy często od regionu. Jeśli zatem nie jesteście pewni, kiedy Wasze dzieci zaczynają i kończą ferie świąteczne, radzimy zajrzeć na stronę rządową i wpisać swój kod pocztowy w wyznaczonym miejscu: https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates

Mamy także dodatkową informację dla zainteresowanych dłuższym wolnym w tym sezonie świątecznym. Okazuje się bowiem, że jedynie przy siedmiu dodatkowych dniach urlopu, możemy przedłużyć swoje wolne do 16 dni. Jak to zrobić?

Ponieważ Christmas Day (pierwszy dzień świąt) wypada we wtorek, to biorąc wolny 21 grudnia możemy sobie zapewnić pięć dni wolnych (łącznie z weekendem). Jeśli dodatkowo weźmiemy 27, 28 i 31 grudnia wolne, to wrócimy do pracy dopiero w środę 2 stycznia. Dla tych, którym zależeć będzie na jeszcze dłuższym odpoczynku, pozostaje także opcja wypisania urlopu na 2, 4 stycznia, wtedy do pracy wrócimy dopiero 7 stycznia po 16 dniach „ferii”.