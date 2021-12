Sprawdź czy twój samochód może wjechać do strefy ULEZ w Londynie

25 października strefa Ultra Low Emission Zone (w skrócie ULEZ) w Londynie została rozszerzona aż 18-krotnie! Co to oznacza dla wszystkich tych, którzy po brytyjskiej stolicy poruszają się samochodem? O czym muszą wiedzieć i ile będą płacić za wjazd do (szeroko pojętego) centrum miasta?

Rozszerzenie ULEZ w Londynie ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i ochronę zdrowia mieszkańców miasta. Poza tym może przynieść także krociowe zyski! Perspektywy finansowe dla operatora systemu transportu zbiorowego w Wielkim Londynie wyglądają marnie po tym, jak rząd obciął finansowanie i przyszła pandemia. Skądś jednak TfL pieniądze musi brać - wygląda na to, że będzie je brał z kieszeni kierowców. Prawdopodobnie około 350 000 kierowców jeżdżących po brytyjskiej stolicy będzie musiało od teraz zapłacić za wjazd do Londynu £12,5 dziennie.

Czym jest strefa ULEZ?

Londyńska strefa ULEZ została rozszerzona z dotychczasowego kształtu - czyli centrum Londynu, w zasadzie na większość miasta. Pierwotny obszar, w którym obowiązywała opłata za wjazd, została powiększona aż 18 razy (!!!) i objęła wszystkie ulice w obrębie północnej i południowej obwodnicy. Ten niezwykle ambitny projekt jest opisywany jako jedna z najbardziej radykalnych polityk przeciwdziałania zanieczyszczeniom na świecie. Miliony ludzi znajdą się w obszarze niskoemisyjnym. ma to swoje zarówno wady, jak i zalety, a ocena tej decyzji zależy od przyjętej perspektywy.

Jaką część Londynu obejmuje ULEZ? Widać to na poniższej grafice, gdzie przedstawione zostały kolejne etapy (2018, 2020, 2021) rozszerzania się tej strefy:

Ile wynoszą opłaty za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu, przez 24 godziny, każdego dnia roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Opłata dzienna obowiązuje od północy do północy. Ile kosztuje wjechanie samochód w obręb tego obszaru:

Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony). Grzywa za brak opłaty wynosi £160 (80 jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Stawka £100 będzie dotyczyła samochodów ciężarowych oraz autokarów. Grzywa za brak opłaty wynosi £1000 (500 jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Jak płaci się za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty w tej kwestii reguluje się w usłudze Auto Pay dostępnej na oficjalnych stronach TfL. W postaci aplikacji można ją sciągnąć na telefon TfL Pay to Drive in London na Apple w wersji iOS 10.0 lub wyższej lub na Android w wersji v4.4 lub wyższej.

Zapłacić można również telefonicznie:

UK: 0343 222 2222

Międzynarodowy: +44 343 222 2222

Telefon tekstowy: 020 7649 9123

Kto będzie musiał zapłacić za wjazd do strefy ULEZ?

W praktyce, każdy kto posiada samochód z silnikiem benzynowym, który nie spełnia norm Euro 4 - w uproszczeniu to każdy samochód sprzed 2006 roku - może zacząć się martwić dodatkowymi kosztami, które poniesie od października 2021. Co więcej, posiadacze pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, które nie spełniają normy Euro 6 - czyli zdecydowana większość diesli kupionych przed wrześniem 2015 roku - również nie będzie spełniać norm wyznaczonych przez władzę. Zaznaczmy to wyraźnie - chodzi przecież o auta nowoczesne, z tej lub poprzedniej generacji, pięcioletnie! Ich właściciele również będą musieli płacić za wjazd do Londynu!

Czy Twój samochód spełnia standardy ULEZ?

Można to sprawdzić posługując się oficjalną wyszukiwarką TfL pod tym adresem: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

Oprócz tego można również sprawdzić czy dany region jest objęty opłatą ULEZ: https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when

Dodajmy, że poszczególne samochody będą oceniane pod tym kątem na podstawie realnej emisji spalin, a nie pod kątem ich wieku.