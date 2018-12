Sprawą ekstradycji do Polski Artura C. zajmie się irlandzki Sąd Najwyższy

Fot: Wikimedia Commons

Ciąg dalszy sprawy ekstradycji Artura C. do Polski. Decyzję w tej sprawie ostatecznie ma podjąć irlandzki Sąd Najwyższy. Apelacja ma zostać rozpatrzona jeszcze przed końcem roku.

Przypomnijmy, polski obywatel ścigany jest przez aż trzy Europejskie Nakazy Aresztowania wydane przez polskie władze. Podejrzewa się go o popełnienie poważanych przestępstw w 2007 roku i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Artur C. przed polskim wymiarem sprawiedliwości uciekł do Republiki Irlandii. Na "Zielonej Wyspie" mieszka od ponad 10 lat.

Gdy wreszcie irlandzkim władzom udało się go postawić przed sądem obrońca Polaka podniósł argument dotyczący stanu praworządności w Polsce. Przeciwstawiając się nakazowi ekstradycji powoływał się on na podstawowe prawo do sprawiedliwego procesu, który miał okazać się niemożliwy w kraju nad Wisłą po reformach wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Taka argumentacja spotkała się z druzgocącą krytyką ze strony polskiej. - Ubolewamy nad tym, że irlandzki sąd opóźnia wymierzenie kary groźnemu przestępcy działającemu w mafii narkotykowej na terenie całej Europy ściganemu Europejskim Nakazem Aresztowania - komentował Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dla "The Irish Times". Polityk zaznaczył również, że sąd podejmując taką, a nie inną decyzję opierał się na "całkowicie stronniczych argumentach".

Co dalej?

W chwili obecnej sprawa Artura C. ma zostać rozpatrzona przez Sąd Najwyższy Irlandii. Wniosek w tej sprawie została złożony przez prawników oskarżonego, co stało się z pominięciem pełnej rozprawy w sądzie apelacyjnym. Było to jednak możliwie dzięki uprzedniemu uzyskaniu zgody od sędzi Wysokiego Trybunału, Aileen Donnelly.

- Zawsze wyrażałem obawy dotyczące bezpieczeństwa C., a gdyby został zwrócony Polsce, to nie mam także zaufania, że stanie przed uczciwym i bezstronnym procesem w okolicznościach, w których wyraźnie zakwestionowano domniemanie jego niewinności - komentował dla PAP`u obrońca Polaka, Ciaran Mulholland.

Kiedy zapadnie wyrok w tej sprawie? Wstępna decyzja Sądu Najwyższego dotycząca dopuszczenia apelacji spodziewana jest jeszcze przed końcem roku. Jeśli apelacja zostanie udzielona to wysłuchanie sprawy będzie miało miejsce na początku nowego roku, w styczniu lub lutym.

Dodajmy, że do czas ostatecznego rozwiązania tej sprawy oskarżony pozostaje w areszcie.