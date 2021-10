Spożycie mięsa w UK spadło w ciągu 10 lat o 17%, ale Brytyjczycy nadal jedzą go za dużo

Fot: Pixabay

Jak wynika z najnowszych badań dzienne spożycie mięsa w Wielkiej Brytanii spadło o prawie jedną piątą w ciągu ostatniej dekady. Przeciętnie, w ciągu dnia mieszkaniec UK spożywa 86,3 g, gdy jeszcze 10 lat temu było to 103,7 g.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "The Lancet Planetary Health" wykorzystano dane z ankiety National Diet and Nutrition Survey, aby móc ocenić zmiany w spożyciu czerwonego, białego i przetworzonego mięsa na terenie Wielkiej Brytanii w przeciągu ostatniej dekady, od 2008-09 do 2018-19. Generalnym wnioskiem płynącym z tej analizy jest fakt, iż Brytyjczycy jedzą mniej mięsa. Ogólne spożycie spadło o 17%. Przed dziesięcioma laty średnie dziennie spożycie wynosiło 103.7g, a teraz (czyli w latach 2018-19) - 86.3g. W przypadku mięsa czerwonego mamy do czynienia ze spadkiem o 13,7g, a w przypadku mięsa przetworzonego - o 7g. Okazało się również, że Brytyjczycy jedzą więcej mięsa białego, choć jest to wzrost na poziomie 3,2 g.

Jak zmieniły się nawyki żywieniowe Brytyjczyków w ciągu 10 lat?

Warto również zwrócić uwagę, że osoby, które urodziły się w latach 80. i 90. były największymi konsumentami mięsa, a osoby urodzone po 1999 roku były jedyną podgrupą, która dopiero z czasem zwiększyła spożycie. Co więcej, przyjrzano się również różnicom w całkowitym spożyciu mięsa między różnymi podgrupami populacji. Okazało się, że było ono wyższe wśród białych w porównaniu z mniejszościowymi grupami etnicznymi, niezależnie od dochodu gospodarstwa domowego.

W kontekście tych badań trzeba wspomnieć o angielskiej "narodowej strategii żywnościowej" (national food strategy), której przygotowanie zostało zlecone przez brytyjskie władze. Z jednej strony produkcja mięsa jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia oraz degradacji gleby. Z drugiej spożywanie dużych ilości czerwonego i przetworzonego mięsa wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2 i niektóre rodzaje raka. Zgodnie z zapisami strategii mieszkańcom UK zaleca się zmniejszenie spożycia mięsa o około 30% w ciągu następnej dekady. Jak łatwo policzyć, choć Brytyjczycy ograniczyli spożycie mięsa, to w najbliższych latach będą musieli jeszcze bardziej zmienić swoją dietę.

W UK zjada się mniej mięsa - jak wyglądają konkretne statystyki?

"Myślę, że zmiany, które obserwujemy, są pozytywne" - komentował dla "Guardiana" Cristina Stewart z University of Oxford, która współtworzyła National Diet and Nutrition Survey. "Niestety, postępują one dość wolno. Jeśli będziemy nadal zmniejszać spożycie [mięsa - przyp.red.] w takim tempie, to nie osiągniemy tych celów żywieniowych".