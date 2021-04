Spotykasz się z bliskimi i korzystasz z poluzowania lockdownu? Zobacz, jak pozostać bezpiecznym!

Fot. Getty

Wraz z poluzowaniem lockdownu i nadejściem pięknej pogody, trudno jest się oprzeć wyjściu z bliskimi do parku, wyskoczeniu na plażę albo zrobieniu sobie małego pikniku na wolnej przestrzeni. Ale musimy pamiętać, że koronawirus z Wysp nie zniknął i że nadal, mimo postępującego programu szczepień oraz malejącej liczby zakażeń, musimy na niego bardzo uważać. Jak zatem powinniśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas spotkań z bliskimi na zewnątrz?

Poluzowanie lockdownu 29 marca

Poluzowanie lockdownu oznacza, że możemy się spotykać na zewnątrz z max. 5 osobami z różnych gospodarstw domowych (albo z większą liczbą osób, jeśli pochodzą max. z dwóch gospodarstw domowych). Poza tym od poniedziałku 29 marca możemy wreszcie wyjechać poza obszar, w którym mieszkamy, a zatem m.in. do oddalonego od nas parku albo na plażę. Możemy też wreszcie rozłożyć na trawie kocyk i urządzić sobie z bliskimi piknik, co brzmi jak idealny sposób na pocovidowy relaks.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Poniżej prezentujemy Wam 10 zaleceń dotyczących zachowania bezpieczeństwa w trakcie spotkań z bliskimi z różnych gospodarstw domowych w parkach, na plażach i w innych miejscach, w których gromadzą się większe skupiska ludzi:

1. Podróżuj bezpiecznie. Najbezpieczniejszym środkiem transportu jest obecnie rower, ale jeśli zamierzasz wyjechać gdzieś dalej, to najlepiej będzie, jeśli wsiądziesz do samochodu z osobami z tego samego gospodarstwa domowego lub z tzw. „support bubble”. Jeśli musisz skorzystać z transportu publicznego, to pamiętaj o założeniu maski na twarz i utrzymywaniu dystansu.

2. Przestrzegaj reguł dotyczących ilości osób dozwolonych na jednym spotkaniu. Obecnie w Anglii możesz się spotkać w gronie max. 6 osób, gdy pochodzą one z więcej niż dwóch gospodarstw domowych albo w większym gronie, jeśli osoby pochodzą tylko z dwóch gospodarstw domowych.

3. Zachowaj dystans społeczny. Jeśli w pobliżu waszej grupy przebywa więcej osób, to oddalcie się i zachowajcie od innych ludzi stosowny dystans (przynajmniej 2 metry!). Wirus przenosi się drogą kropelkową i na zewnątrz powinien szybko się rozpierzchnąć, jeśli oczywiście zachowany jest odpowiedni dystans między obcymi sobie ludźmi.

4. Nie dziel się jedzeniem i piciem. Każda osoba z grupy powinna używać osobnych kubków, talerzy i sztućców.

5. Uważaj, gdy musisz skorzystać z toalety. Jeśli musisz wejść do pomieszczenia zamkniętego aby skorzystać z toalety, to załóż maseczkę, zachowaj odpowiedni dystans od innych osób i przy wyjściu umyj porządnie ręce.

6. Nie dotykaj powierzchni wspólnych. O ile jest to oczywiście możliwe, to staraj się nie dotykać poręczy, klamek czy innych powierzchni często dotykanych przez innych ludzi.

7. Często myj i dezynfekuj ręce. Higiena rąk to obecnie podstawa zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

8. Unikaj picia alkoholu. Spożywanie „procentów” sprzyja miksowaniu się ludzi i odbiera nam czujność.

9. Po spotkaniu na zewnątrz nie odwiedzaj bliskich lub przyjaciół w ich domach. Spotkania wewnątrz pomieszczeń nadal są w Anglii zakazane.

10. Zaszczep się. Przyjmij szczepionkę tak szybko, jak to tylko możliwe, ponieważ tylko szczepienie pozwoli nam w pełni wrócić do pełnej aktywności.