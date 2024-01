Praca i finanse Sposoby na oszczędzanie w 2024 roku. Jak odłożyć 6890 funtów?

Noworocznym postanowieniem dla wielu osób w obecnym kryzysie związanym z kosztami utrzymania będzie oszczędzanie. Jak jednak efektywnie odkładać pieniądze? Oto pięć sposobów, które według ekspertów, mogą być pomocne.

Finanse były przez ostatni czas napięte i niestety przez najbliższe 12 miesięcy też będą. Wielu z nas chciałoby jednak spróbować odłożyć pieniądze z różnych powodów. Bez względu jednak na powód oszczędzanie jest trudne szczególnie w ostatnich latach, gdy nasze miesięczne budżety znajdują się pod ciągłą presją.

5 sposobów na oszczędzanie w 2024 roku

Jedną z podstawowych strategii, dzięki której wielu osobom udało się odłożyć pieniądze jest zrobienie pierwszego kroku. A jest nim podjęcie samego wyzwania związanego z oszczędzaniem. Dzięki niemu możemy sobie stworzyć pojęcie na temat tego, ile powinniśmy odłożyć, aby zgromadzić oszczędności.

Oszczędzanie od poniedziałku do piątku – 780 funtów w skali roku

Aby odłożyć konkretną ilość gotówki, możemy podjąć wyzwanie, którym jest oszczędzanie od poniedziałku do piątku. Warto wyznaczyć sobie konkretną kwotę roczną, którą np. jest 780 funtów.

W ten sposób musimy odłożyć konkretną ilość gotówki przez pięć dni w tygodniu. Zaczynamy od oszczędzania 1 funta w poniedziałek, następnie zwiększamy tę kwotę o jednego funta dziennie aż do piątku.

W ten sposób we wtorek oszczędzamy 2 funty, 3 funty w środę, 4 funty w czwartek i 5 funtów w piątek. Nasza oszczędność tygodniowa to 15 funtów, co z kolei w ciągu roku daje imponującą kwotę 780 funtów.

Jeśli natomiast wykonacie tylko połowę tego zadania, czyli będziecie oszczędzać co drugi tydzień, wtedy oszczędność wynosi 390 funtów.

Oszczędzanie od poniedziałku do niedzieli – 1456 funtów

Jest to już trudniejsza wersja oszczędzania, gdyż obejmuje każdy dzień tygodnia. Zasada jest jednak taka sama, jak w przypadku metody opisanej powyżej. Dzięki 7-dniowej metodzie oszczędzamy jednak 28 funtów tygodniowo. Co do w skali roku pozwala odłożyć 1456 funtów. Jeśli będziemy oszczędzać co drugi tydzień, to oszczędzimy 728 funtów.

Oszczędność w 365 dni – 366 funtów

Jest to najprawdopodobniej najprostszy sposób i wymaga odłożenia pewnej kwoty każdego dnia w roku. Wybieramy, ile możemy zaoszczędzić każdego dnia i powtarzamy odkładanie tej kwoty przez cały rok. Jeśli zatem decydujemy się na odłożenie 1 funta dziennie, to do końca roku zbierzemy 365 funtów. Musimy pamiętać, że rok 2024 jest rokiem przestępnym z dodatkową datą 29 lutego. Dlatego w tym roku możemy zaoszczędzić 366 funtów.

Odkładanie w 52 tygodnie – 1378 funtów

W tej metodzie oszczędzania zwiększamy kwotę, którą oszczędzamy o 1 funt. Dlatego w pierwszym tygodniu stycznia zaoszczędzimy 1 funt, następnie w drugim tygodniu odkładamy 2 funty, aż do ostatniego tygodnia grudnia, w którym zaoszczędzamy 52 funty. Maksymalna kwota, jaką możemy w ten sposób zaoszczędzić to 1378 funtów.

Oszczędność po 5 funtów – do sumy 6890 funtów

Ta metoda oszczędzania jest najbardziej ambitna i może przydać się, jeśli zależy nam na odłożeniu większej sumy. Metoda ta polega na zwiększaniu odkładanej kwoty o 5 funtów co tydzień. Zatem w pierwszym tygodniu stycznia oszczędzamy 5 funtów, w drugim tygodniu 10 funtów, a w trzecim 15 funtów – aż do 52. tygodnia, kiedy to oszczędzamy 260 funtów.

Jeśli wytrwamy do końca roku, możemy odłożyć aż 6890 funtów. Natomiast jeśli wytrwamy tylko do połowy roku, nadal nasze oszczędności mogą być pokaźne i wyniosą 1755 funtów.