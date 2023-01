Sposoby na oszczędzanie, aby dobrze rozpocząć rok 2023 i spełnić noworoczne postanowienia

Od oszczędzania na cotygodniowych zakupach po sposoby na porównanie cen paliwa i wybranie właściwego miesiąca na odnowienie ubezpieczenia samochodu — przyjrzymy się sposobom na oszczędzanie w nowym roku.

W swoim noworocznym przemówieniu Rishi Sunak wyszedł z konkretnym i pozbawiającym złudzeń przesłaniem, że problemy, z którymi zmagaliśmy się w 2022 roku nie znikną wcale w tym nowym roku.





Oszczędzanie w nowym roku

Oszczędzanie pieniędzy znalazło się zapewne na liście postanowień noworocznych wielu osób. W 2023 roku nasze budżety domowe będą borykać się z tymi samymi starymi problemami, z recesją i rosnącymi rachunkami za energię – o czym przypomniał nam brytyjski premier.

Eksperci grupy konsumenckiej Which? podali sposoby na rozpoczęcie 2023 roku z myślą o oszczędzaniu. Niektóre przynoszą szybkie efekty, a niektóre wymagają trochę więcej czasu, ale wszystkie są warte rozważenia, jeśli w nadchodzących miesiącach będziemy mieć do czynienia ze wzrostem cen, rachunków za energię i ogólnie wysokimi kosztami życia.

Jak oszczędzić na zakupach?

Nie wszyscy konsumenci wiedzą, że różnice w cenach między supermarketami mogą być wysokie, jeśli trzymamy się przyzwyczajeń. Na przykład w listopadzie 2022 roku kupujący zapłaciliby o 35 proc. więcej za zakupy w Waitrose w porównaniu z Aldi, który okazał się najtańszym supermarketem. Ponadto porównując ceny w różnych supermarketach, szybko zdamy sobie sprawę, że po niektóre rzeczy warto się wybrać do jednej sieci, a po inne do innej ze względu na różnicę w cenach różnorodnych produktów.

Jedną z istotnych rad jest ta, że, jeśli polujemy na niskie ceny, robienie cotygodniowych zakupów spożywczych w dużym supermarkecie jest często znacznie tańsze w porównaniu z ich mniejszymi, lokalnymi ekspresowymi odpowiednikami. W 2021 roku porównano koszty w Tesco Express i Sainsbury's Local z tymi samymi artykułami w ich większych odpowiednikach i stwierdzono, że średnia tygodniowa różnica zwiększyła się o 322 GBP w przypadku Sainsbury's i 279 GBP w przypadku Tesco.

Rób zapasy, kiedy możesz

Niektóre artykuły spożywcze wydają się być w ofercie dość często, ale okazało się, że ceny mogą wahać się nawet o szokujące 284 proc. Dlatego ​​warto zaopatrzyć się w konkretne artykuły, zwłaszcza jeśli kupujemy je regularnie, gdy są akurat przecenione. Dla przykładu raport Which? wykazał, że kawa mielona Lavazza Qualita Rossa (250 g) w Ocado miała wątpliwy zaszczyt bycia produktem o najbardziej dramatycznej różnicy cen. Kupiona w okazyjny dzień w 2020 roku (było ich 63), kosztowałaby 1,30 funta. Ale jeśli nieświadomie wybraliśmy jeden ze 130 złych dni, musielibyśmy zapłacić aż 5 funtów. Ocado poinformował Which?, że wahania cen były „błędem technicznym”, który został następnie naprawiony.

Targuj się lub zmieniaj dostawców

Badanie przeprowadzone przez Which? wykazało, że ponad siedem na dziesięć osób, które zmieniły dostawcę usług szerokopasmowych lub telefonii komórkowej pod koniec umowy, zaoszczędziło od 13 proc. do 16 porc. A nawet jeśli jesteśmy zadowoleni z obecnego dostawcy, warto negocjować, ponieważ targowanie się zazwyczaj prowadzi do oszczędności od 5 proc. do 7 proc. Większość dostawców usług telekomunikacyjnych zaprasza i zachęca do targowania się, ale warto upewnić się, jakie najpierw uzyskamy oferty cenowe od konkurencji.

Porównuj ceny paliwa

Tradycyjnie supermarkety miały często tańsze paliwo, ale teraz już niekoniecznie. Dla porównania cen paliw, można skorzystać z różnych witryn internetowych, aby znaleźć najtańsze paliwo w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Można w ten sposób zaoszczędzić średnio 220 funtów rocznie. Benzyna bezołowiowa premium lub „super” kosztuje od 10 do 15 pensów więcej za litr niż zwykła benzyna bezołowiowa. Używanie paliwa premium nie zaszkodzi twojemu samochodowi, ale zazwyczaj jest to korzystne tylko w samochodach o wysokich osiągach, które wymagają wyższej liczby oktanowej benzyny.

Odnów ubezpieczenie samochodu w lutym

Grupa Which? przeanalizowała także 33-miesięczne dane dotyczące składek na ubezpieczenie samochodu z Compare the Market (styczeń 2020-wrzesień 2022), które sugerowały, że pora roku może odgrywać rolę w kosztach odnowienia ubezpieczenia. Nawet jeśli nasza polisa nie jest do odnowienia w lutym, warto sprawdzić, jak wyglądają składki. Jeśli są niższe, a oszczędności są większe niż opłata za rezygnację z obecnego ubezpieczyciela, wczesna zmiana pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze w krótkim okresie.

