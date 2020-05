Sposób na poluzowanie lockdownu: Trzydniowy tydzień pracy i podział pracowników na dwie grupy

Zgodnie z najnowszym pomysłem Royal Society of Arts sposobem na poluzowanie lockdownu i powrót ludzi do pracy miałoby być skrócenie samego tygodnia pracy do trzech dni i podział pracowników na „zespół A” i „zespół B”.

Brytyjskie biznesy czekają na poluzowanie regulacji dotyczących lockdownu na tyle, aby możliwy był powrót większości pracowników do zakładów pracy. Niestety zachowanie zasady dystansu społecznego w wielu firmach nie jest możliwe.

Trzy dni pracy w tygodniu

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Royal Society of Arts, skrócenie tygodnia pracy do trzech dni oraz podział pracowników na dwie grupy „A” i „B” umożliwiłoby stawienie czoła takim problemom jak pandemia oraz zmiany klimatyczne.

Według obowiązujących obecnie regulacji rządowych mieszkańcy Wysp mogą podróżować do pracy tylko wtedy, gdy nie mogą pracować zdalnie. Niestety wiele osób, które wróciły do pracy, zgłasza wciąż istniejące problemy z utrzymaniem dystansu zarówno w środkach transportu publicznego oraz w miejscach pracy.

Podział pracowników

Propozycja Royal Society of Arts (RSA) dotyczy podziału pracowników na grupy. Jedna grupa na przykład mogłaby przychodzić do pracy od poniedziałku do środy, a druga od czwartku do soboty. Dzięki temu pomysłowi możliwe byłoby zachowanie dystansu społecznego w biurach, a przy okazji zmniejszyłoby to zatłoczenie w środkach transportu publicznego.

Podobny system wprowadzono w Korei Południowej, a jego realizacja uważana jest za sukces w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak powiedział Matthew Taylor z RSA:

- Kryzys może być okazją do pozytywnej zmiany. Musimy wrócić do pracy, ale nie ma powrotu do normalności, nawet gdybyśmy tego chcieli. Apelujemy o wprowadzenie 12-miesięcznej strategii ‘powrotu do pracy’, aby pomóc firmom zaplanować lepszą przyszłość, która stworzy lepsze warunki pracy, stworzy zieloną infrastrukturę oraz zbliży obywateli i ekspertów.