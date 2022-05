Sposób na oszczędność – uprawa warzyw we własnym ogrodzie. Które z nich warto mieć?

Jeśli zamierzacie zacząć swoją przygodę z ogrodem, warto wiedzieć, co i dlaczego warto uprawiać.

W lecie możemy zaoszczędzić np. na zimowe rachunki za energię i to nie tylko przez niskie zużycie prądu i gazu za sprawą braku ogrzewania, ale także dzięki naszemu ogrodowi, w którym możemy uprawiać owoce i warzywa, i w ten sposób zrezygnować z ich zakupu w sklepach.

Dni stają się coraz dłuższe i zaczyna się ocieplać – jest to idealny czas na zaplanowanie tego, co posadzimy w swoim ogródku. Nawet jeśli nie posiadamy przydomowego warzywniaka, możemy zainteresować się dołączeniem do tzw. ogródków społecznych, których w Wielkiej Brytanii również nie brakuje.

Uprawa warzyw pomaga zaoszczędzić

W tym roku, gdy większość budżetów domowych jest dość napięta, możemy pomyśleć o uprawie własnych warzyw i owoców, aby zaoszczędzić pieniądze na rosnących rachunkach za artykuły spożywcze.

Tylko od naszej motywacji zależy to, czy taka uprawa się opłaci. Niestety łatwo też dać się ponieść emocjom w centrum ogrodniczym i skończyć na próbie uprawy zbyt wielu roślin naraz. Jeśli jednak zależy nam na oszczędnościach, powinniśmy dobrze przemyśleć, o co zadbać w pierwszej kolejności.

Co takiego warto uprawiać?

Ziemniaki i cebula są dość tanie do kupienia w sklepach, więc ich samodzielna uprawa nie da nam zbyt dużych oszczędności, chyba że zależy nam na jakości warzyw, wtedy zdecydowanie warto podjąć ich uprawę samemu.

Z kolei fasola, pomidor koktajlowy, cukinia, czy dynia mogą być niezwykle wydajne w odpowiednim środowisku, a na niewielkiej przestrzeni uprawnej, można zebrać przyzwoitą ich ilość. Kolejną dobrą inwestycją są nasiona liści sałaty, ponieważ rosną szybko i dają pożyteczne plony na najmniejszej działce, czy nawet w doniczce.

Łatwe w uprawie warzywa

Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z ogrodem, najlepszym rozwiązaniem jest przejście na łatwe w uprawie warzywa. Dla początkującego ogrodnika bardzo zniechęcające może być to, gdy urodzaj jest niewielki. Zatem trzy z najłatwiejszych do uprawy warzyw to: sałata, pomidory i ziemniaki, ale warto się skupić także na ziołach.

Ponadto inną ważną kwestią, o której powinniśmy pamiętać przy uprawie warzyw zwłaszcza dla celów związanych z oszczędzaniem, jest ta, aby uprawiać to, co faktycznie będziemy jeść. Zastanów się, jakie warzywa kupujesz regularnie i włącz je do swojej uprawy.

Jeśli jesteś fanem malin, truskawek, szparagów czy szpinaku i rukoli, których ceny nie są niskie w supermarketach, warto także pomyśleć o tym, by mieć je na ogródku u siebie.

Warzywa, które szybko rosną

Najlepszym sposobem na podtrzymanie zainteresowania uprawą warzyw jest obserwowanie ich szybkiego wzrostu, zwłaszcza jeśli doglądamy ogródka razem z dziećmi. Dzięki szybkim efektom nie tylko szybciej zaczniemy oszczędzać, ale także uzyskamy motywację do dalszego działania. Szybko rosną liście sałaty, cukinie, rzeżucha i buraki.