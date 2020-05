Sposób na lockdown? Rzucić to wszystko i wyjechać do (brytyjskiego) lasu! [wideo]

Pogoda w UK dopisuje - aż się chce poczuć zew natury i uciec z miasta na łono natury. Tak właśnie zrobił pewien Polak mieszkający na Wyspie i zdziwicie się, jak zobaczycie co znalazł w brytyjskim lesie! Zobaczcie to sami!

"Kwarantanna i stres każdemu potrafią dać się we znaki. Covid-19 przetoczył się przez świat jak burza, siejąc grozę wśród ludzkości. Jak poradzić sobie z tą sytuacją aby nie zwariować kiedy dookoła panuje psychoza strachu, a świat niemal stoi w miejscu. Z pomocą przychodzi nam piękna przyroda" - czytamy w opisie filmu vlogera publikującego na kanale "Przeludna Wyspa".

Uciec przed koronawirusem do brytyjskiego lasu? Czemu nie! Ale autor-bohater filmiku podczas swojej leśnej wędrówki coś, czy też raczej kogoś, znalazł. Kogo i co ten ktoś robił w lesie?

Tego dowiecie się oglądają poniższy filmik:

